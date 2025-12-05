Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thích ứng linh hoạt, hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long theo chiều thuận thiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang-TTXVN Dự cuộc họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Các đại biểu đánh giá, hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ xảy ra vấn đề sạt lở, mà đang đối mặt với nhiều vấn đề rất lớn như sụt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Những vấn đề này có mối quan hệ, tác động qua lại với nhau và đều liên quan đến nguồn nước, giải pháp cho vấn đề này có thể tác động đến vấn đề khác.



Theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã giao Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu xây dựng Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long để có các giải pháp tổng thể, toàn diện, căn cơ hơn nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến sinh kế, đời sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tới 12,8% diện tích, gần 18% dân số cả nước, đóng góp 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 60% thủy sản, 65% sản lượng trái cây xuất khẩu của cả nước.



Đề án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu xây dựng đã bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.



Các đại biểu cho rằng việc phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề rất lớn, hệ trọng và khó liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội của vùng như về bố trí dân cư, cơ cấu kinh tế, hạ tầng, văn hóa, xã hội… Do đó, cần tính toán hết sức kỹ càng; đặt vấn đề trong mối quan hệ với các quy hoạch, phát triển các ngành, khu vực, các nước trong lưu vực sông Mekong.



Các đại biểu đề xuất nghiên cứu các giải pháp phi công trình; giải pháp thích ứng, thích nghi; cùng với đó bố trí, huy động nguồn lực và có các ưu tiên để thực hiện phát huy hiệu quả; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ để biến những khó khăn thành lợi thế, tiềm năng để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.



Về “Đề án xử lý một số vấn đề tồn đọng liên quan chống ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu”, Đảng ủy Chính phủ cho biết, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 77, Quốc hội đã có Nghị quyết số 170, vừa qua Bộ Chính trị tiếp tục có chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội để xem xét, thông qua Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15.



Trong đó, chống ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh là dự án vướng mắc kéo dài, ngày 21/7/2025, Chính phủ đã có Nghị quyết số 212/NQ-CP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tiến hành rà soát, tổng hợp ác dự án khác liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu; từ đó, chuẩn bị kỹ dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị về kết quả thực hiện xử lý một số vấn đề tồn đọng.