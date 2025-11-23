Thủ tướng Phạm Minh Chính thảo luận với Thủ tướng Canada, Chủ tịch EU về tăng cường kết nối CPTPP - EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức; nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường gắn kết giữa hai khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới và củng cố trật tự thương mại toàn cầu mở, công bằng và dựa trên luật lệ. Ba nhà lãnh đạo nhận định hợp tác CPTPP - EU có tiềm năng lớn, không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP - EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hoá nội dung hợp tác. Chủ tịch Uỷ ban EU bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này.