Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên phát huy 6 "tiên phong" để đóng góp, cống hiến phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi gặp mặt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, các cán bộ đoàn tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Cùng dự sự kiện có các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, năm 2026 đánh dấu chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026). Đây là sự kiện chính trị quan trọng để mỗi đoàn viên thanh niên cùng ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ cả nước thể hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động để tạo sự thống nhất trong triển khai toàn hệ thống, lan tỏa các hoạt động đến đông đảo đoàn viên, thiếu nhi trong và ngoài nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã có sự chuẩn bị các hoạt động từ sớm; ban hành các kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn với nhiều nhóm nội dung, hoạt động, công việc cấp Trung ương và nhiều hoạt động chỉ đạo các cơ sở thực hiện đồng loạt.

Trong Tháng Ba - Tháng Thanh niên, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc triển khai đề án "Câu chuyện thời hoa lửa". Đây là một ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào dịp 27/7/2025 nhằm ghi lại những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. Các cấp bộ Đoàn đã thu thập và tuyên truyền trên 265.545 câu chuyện của 53.411 nhân chứng lịch sử. Toàn Đoàn đã triển khai hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, thu hút 1,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ cho hơn 1,4 triệu thanh thiếu nhi và người dân, trồng mới hơn 3,1 triệu cây xanh...

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực; được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3). Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Trong khi đó, Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2026, 100 cán bộ đoàn tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Giải thưởng này.

Trong buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, các gương mặt thanh niên tiêu biểu đã có những chia sẻ, đưa ra các đề xuất, phản ánh khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chia sẻ tại gặp mặt, Tiến sỹ Đặng Thị Lệ Hằng (Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), một nhà khoa học gắn liền với phòng thí nghiệm, đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết 57 trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho việc đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tiễn, qua đó mang lại hiệu quả cho nhà nước, doanh nghiệp và các lĩnh vực sản xuất.

Cũng chia sẻ niềm vui và hy vọng vào những chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 57, Kỹ sư Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Viettel) cho rằng nguồn nhân lực trẻ là tài sản quý giá của quốc gia. Để phát huy tối đa sức sáng tạo, trong thúc đẩy khoa học công nghệ, Chính phủ cần thúc đẩy hơn nữa những cơ chế, chính sách đãi ngộ và tạo điều kiện về môi trường làm việc, để người trẻ, nhân tài cống hiến cho đất nước.

Là doanh nhân trẻ tiêu biểu, anh Phạm Chí Nhu (CEO công ty Coolmate) đã nêu lên thực tế về những áp lực cạnh tranh của các thương hiệu ngay tại thị trường nội địa. Anh Phạm Chí Nhu vui mừng khi vừa qua Đảng, Nhà nước đã ban hành Nghị quyết 68 để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời đề xuất Chính phủ cần có các biện pháp hỗ trợ thương hiệu nội địa; xúc tiến thương mại quốc gia để thương hiệu Việt tự tin mở rộng quy mô trên quốc tế.

* Thanh niên phát huy 6 “tiên phong”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và Giải thưởng Lý Tự Trọng là những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng và tác động lan toả cao đối với đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn trên toàn quốc. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của thanh niên Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò “rường cột của nước nhà”, “lực lượng tiên phong”, “mũi nhọn xung kích” xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự diễn ra gay gắt ở một số điểm nóng.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân” và phương châm “Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng”.

Thủ tướng cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc”.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ đoàn tiêu biểu và đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho Thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào “6 tiên phong”.

Thanh niên tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo. Thanh niên Việt Nam cần xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và sẵn sàng đón nhận cái mới; phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và sự quyết đoán.

Thanh niên tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những “Startup kỳ lân” của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá và bền vững.

Thanh niên tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị văn hóa mới mang tầm khu vực, thế giới.

Thanh niên tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thanh niên phải không ngại khó, không ngại khổ, có khát vọng cống hiến phát triển của đất nước. Thanh niên sẵn sàng học tập, làm việc, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, sẵn sàng xả thân, hành động vì một cộng đồng văn minh, hạnh phúc, phát triển.

Thanh niên tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Không ngừng trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp với bạn bè và đối tác nước ngoài; tích cực tham gia các diễn đàn, hợp tác tại khu vực và quốc tế; góp phần khẳng định trình độ, năng lực, bản lĩnh, vị thế và giá trị con người Việt Nam nói chung, Thanh niên Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị, thanh niên tiên phong trong đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, lao động, cống hiến và trong cuộc sống, góp phần vào phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.



Theo Thủ tướng, cách đây 95 năm (năm 1931), Người Thanh niên Cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng - Đoàn viên danh dự số 01, đã nói: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để có được độc lập, tự do cho dân tộc; thanh niên Việt Nam ngày nay phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với sứ mệnh là những “người chủ tương lai của nước nhà”, “người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”.

Thủ tướng tin tưởng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; luôn “dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân”; luôn là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước phấn đấu hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.