Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ và khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai Đề án 06 và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, chính quyền số, công dân số, Thủ tướng biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác Công an; trong đó có các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án; chấp hành nghiêm sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng nêu rõ Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, có bước đi, cách làm phù hợp, chắc chắn, hiệu quả. Theo đó, cần xác định rõ các nhiệm vụ quan trọng nhất trong triển khai Đề án, vừa đáp ứng yêu cầu cần thiết trước mắt nhưng vẫn phải nghĩ đến lâu dài; với mục tiêu an ninh, an toàn, an dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể.

Thủ tướng lưu ý phối hợp tốt giữa các lực lượng, các cơ quan khác trong sử dụng dữ liệu dùng chung, tránh lãng phí; quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có tính mở, có thể sử dụng các hình thức phù hợp, hiệu quả như đi thuê thiết bị.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoạt động phù hợp tình hình, luôn chủ động, sáng tạo; nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống; gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm vững địa bàn, bám sát đối tượng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngay từ cơ sở; quan tâm công tác đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu; làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác.

Thủ tướng lưu ý cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, xử lý tốt mọi tình huống phức tạp, bất thường có thể xảy ra, lúc bình thường phải nghĩ tới lúc phức tạp, lúc phức tạp phải bình tĩnh xử lý để trở lại trạng thái bình thường.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy hơn nữa tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", “còn Đảng còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng phải phối hợp chặt chẽ để lực lượng công an, các lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công và công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tập trung, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đồng thời nỗ lực phục dựng và mở rộng không gian các lễ hội văn hóa dân gian, thực hành các di sản văn hóa độc đáo, với mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ, cụ thể là thành phố Việt Trì trở thành điểm hẹn văn hóa lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Trong đó, dự án Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, là điểm tham quan du lịch.

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được xây dựng trên lô đất có diện tích 17.805 m2, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái; cao khoảng 33,9m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình khởi công tháng 4/2022, đến nay khối lượng hoàn thành ước đạt 200 tỷ đồng, đang tích cực hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Phú Thọ là vùng Đất Tổ linh thiêng với truyền thống lịch sử hào hùng, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo; có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội, Thủ tướng cho biết, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh của dân tộc; văn hóa còn thì dân tộc còn; văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng.

Cho rằng muốn phát triển văn hóa thì phải phát triển con người, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hóa, Thủ tướng đánh giá cao việc Phú Thọ quan tâm, mạnh dạn đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Thủ tướng hoan nghênh đông đảo cán bộ, công nhân vẫn làm việc miệt mài trên công trường dự án ngay trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, triển khai dự án, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, tránh kéo dài gây đội vốn, lãng phí, càng đưa công trình vào hoạt động sớm càng có lợi, nhân dân được thụ hưởng sớm; đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý cần tham khảo các công trình văn hóa, nghệ thuật khác trong và ngoài nước để xây dựng nhà văn hóa nghệ thuật Phú Thọ theo hướng kết hợp truyền thống và hiện đại, quốc tế hóa bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa các giá trị, tinh hoa văn hóa thế giới.

Để công trình khi đưa vào hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các giá trị văn hóa của người dân và du khách, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan quan tâm việc đào tạo nhân lực, chuẩn bị nội dung hoạt động, nghiên cứu cơ chế khai thác, quản lý phù hợp theo hướng tự chủ với mô hình “đầu tư công, quản lý tư”, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả./.