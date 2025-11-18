Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-zour và làm việc với Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arập

Tổ hợp lọc hoá dầu Al-Zour có tính linh hoạt cao vì được thiết kế để xử lý nhiều loại dầu thô khác nhau của Kuwait, bao gồm dầu thô nặng Kuwait (KHC). Tổ hợp chủ yếu cung cấp dầu nhiên liệu sạch cho các nhà máy điện; và kế hoạch mở rộng sang chuyển đổi hoàn toàn được xem xét là một lựa chọn phù hợp.

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, trong đó thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al-Zour, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, quản trị và hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, cả lọc hoá dầu, kho bãi và phân phối; đặc biệt là những dự án lọc hóa dầu lớn của Việt Nam, phát triển hợp tác thương mại trong lĩnh vực sản phẩm dầu, khí, hóa chất dầu khí như dầu thô, khí hỏa lỏng, các sản phẩm khác từ dầu mỏ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Toà nhà di sản văn hoá Ả-rập. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Trước đó, chiều 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Tòa nhà di sản văn hoá Arập và tại đây Thủ tướng đã làm việc với Tổng Giám đốc Waleed AL-Bahar và các cộng sự của Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arập.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự đồng hành hiệu quả của KFAED tại Việt Nam, với việc cấp vốn vay ưu đãi và không hoàn lại cho 15 dự án tại các địa phương với tổng giá trị hơn 183 triệu USD, góp phần hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, an sinh xã hội, chống biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm Kuwait lần này, lãnh đạo Việt Nam - Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra nền tảng vững chắc để hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị KFAED tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển nông thôn, cấp nước, vệ sinh, y tế, giáo dục, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai…

Chia sẻ về 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững; dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, trong đó có các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, kinh tế biển…

Để tạo điều kiện cho phát triển, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nguồn nhân lực và quản trị thông minh. Trong đó, đang triển khai nhiều dự án có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái như: các tuyến đường bộ cao tốc; đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối quốc tế; các cảng biển, cảng hàng không quy mô lớn; các dự án năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, mặt trời; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị với tiềm lực của mình KFAED đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các dự án, lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như kể trên; đồng thời kết nối và giới thiệu doanh nghiệp Kuwait nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp-logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và hệ sinh thái Halal, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin và cơ hội hợp tác tại Kuwait và khu vực Trung Đông.

Đề nghị KFAED hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học quản trị, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên lập Nhóm công tác chung để giới thiệu tiềm năng, nhu cầu, quy trình, thủ tục theo hướng hài hòa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, lập các dự án hợp tác, đầu tư; đồng thời cùng nhau triển khai từng bước từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để KFAED tiếp cận thị trường ASEAN và các nước lân cận…

Tổng Giám đốc Quỹ Kuwait vì sự phát triển kinh tế Arập Waleed AL-Bahar và các cộng sự của Quỹ đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh và các chiến lược, bước đi của Việt Nam trong phát triển đất nước thời gian tới.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Nhóm công tác chung để thúc đẩy hợp tác, đầu tư, lãnh đạo KFAED cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác công tư và các cơ chế, mô hình hợp tác mới. Phía KFAED bày tỏ quan tâm tới các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các bên bằng những dự án cụ thể./.