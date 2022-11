Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số cơ sở kinh tế-xã hội tiêu biểu cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Mỗi bệnh nhân được chăm sóc, vun đắp thêm nhịp cầu hữu nghị

Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh, là liên doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn (Việt Nam) và Công ty Sokimex - Phnom Penh (Campuchia) được đầu tư, đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 với quy mô giai đoạn một là 200 giường bệnh. Bệnh viện có 25 khoa phòng như chuyên khoa nội, ngoại, nhi, sản, khu cấp cứu, khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm... Cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu; công nghệ quản lý điều hành, đội ngũ nguồn nhân lực được sự trợ giúp hợp tác từ các y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh đạt doanh thu 26 triệu USD, nộp ngân sách Campuchia 1 triệu USD và chăm lo đời sống cho cán bộ, y bác sỹ, trong đó đội ngũ bác sĩ của bệnh viện có mức thu nhập 2.600 USD/người/tháng.

Sau khi thăm cơ sở vật chất, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện và thăm, động viên các bênh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương kết quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua, không chỉ trong công tác khám, chữa bệnh, cứu người; kết nối, hợp tác trong lĩnh vực y tế mà còn trong đào tạo nhân lực y tế cho Campuchia. Qua đó góp phần tăng cường, củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc là láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bệnh viện phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuân thủ pháp luật; mở rộng quy mô bệnh viện lên 500 giường theo kế hoạch; xây dựng thương hiệu Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cứu người, với phương châm “thầy thuốc như mẹ hiền”, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Cùng với đó, tổ chức kết nối với mạng lưới các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo nhân lực y tế, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kết nối với các cơ sở y dược để cung cấp đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, giảm nhập khẩu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, y bác sĩ; tổ chức quản trị tốt để giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân... Thủ tướng nhấn mạnh: “Mỗi một bệnh nhân Campuchia được chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, cứu chữa tốt tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh góp phần vun đắp nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc”.

Tô thắm thêm hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc cách mạng 4.0

Metfone là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel), chính thức khai trương mạng di động Metfone vào năm 2009. Sau 13 năm ở đất nước chùa Tháp, Metfone trở thành thương hiệu số 1 trong lĩnh vực viễn thông với hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông. Metfone tạo việc làm cho gần 30.000 lao động, trong đó có 3.000 nhân viên chính thức với thu nhập cao so với mặt bằng chung đất nước Campuchia.

Metfone tiên phong trong xây dựng xã hội số, kết nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân; xây dựng hệ sinh thái số và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện tại Campuchia. Hiện, Metfone có các sản phẩm dịch vụ chủ yếu như dịch vụ di động, internet cố định băng thông rộng, giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ số, tài chính số eMoney, dịch vụ doanh nghiệp. Vùng phủ sóng mạng di động của Metfone bao phủ 99% dân số Campuchia; Internet băng thông rộng của Metfone có đường truyền 100% cáp quang. Metfone cài đặt miễn phí và dữ liệu không giới hạn; cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7...

Sau khi nghe lãnh đạo Metfone báo cáo về tình hình hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những kết quả nổi bật mà Metfone đã nỗ lực đạt được sau 13 năm hoạt động. Trong đó, Metfone không chỉ là đơn vị kinh tế, công nghệ hoạt động kinh doanh hiệu quả, trở thành doanh nghiệp công nghệ số 1 ở Campuchia mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ nhân dân Campuchia gặp khó khăn, trong đó có người dân Campuchia gốc Việt; tham gia quá trình chuyển đổi số của Campuchia, qua đó, góp phần đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Trước tình hình thế giới diễn biến mau lẹ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Metfone phát huy những thành tựu trong 13 năm qua, đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi hiệu quả nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Theo đó, Metfone tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, tăng doanh thu; thực hiện hoạt động đúng quy định của pháp luật, trong đó có nộp thuế; nâng cao giá trị thương hiệu Metfone không chỉ ở Campuchia mà trong khu vực; tham gia, góp phần phát triển công nghệ trong cuộc cách mạng lần thứ 4 cho cả Campuchia và Việt Nam. Đặc biệt, Metfone cần tiếp tục tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân Campuchia.

Thủ tướng yêu cầu “Metfone phải góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, phát huy truyền thống là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất; tô thắm thêm hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên đất nước Campuchia”./.