Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Liên đoàn Vovinam tại Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các VĐV Đội tuyển quốc gia Vovinam Algeria và Liên đoàn Vovinam tại Algeria. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Từ lớp học Vovinam đầu tiên tại Algeria vào năm 2001 với 41 võ sinh, sau 25 năm, đến nay môn võ Việt có mặt ở nhiều nơi trên đất nước Algeria cũng như phát triển ra nhiều nước châu Phi khác. Riêng tại Algeria hiện nay có hàng trăm câu lạc bộ Vivonam nằm khắp nơi tại 37/58 tỉnh và thành phố trên cả nước; trở thành một trong những quốc gia có số lượng võ sinh đông đảo nhất, chỉ sau Việt Nam.

Dự khán buổi biểu diễn Vovinam của Đội tuyển quốc gia Vovinam Algeria và các vận động viên của Liên đoàn Vovinam tại Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những người bạn Algeria và 31.000 vận động viên Vovinam tại Algeria, không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, sức khỏe cộng đồng mà còn đầy ắp tình cảm đặc biệt với đất nước, nhân dân Việt Nam và môn Vovinam. Thủ tướng chúc tình hữu nghị Việt Nam-Algeria mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tinh thần Vovinam muôn năm.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Algeria. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Algeria tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa./.