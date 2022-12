Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ, trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng.



Lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.



Theo Trung tướng Lê Đức Thái, công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.



Thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với một số điểm cầu tại Đồn Biên phòng A Pa Chải, tỉnh Điện Biên; Đồn Biên phòng Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Đồn Biên phòng Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi cụ thể về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của các đơn vị, các đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ.



Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Thủ tướng tập trung trao đổi về việc chủ động tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp công tác với lực lượng biên phòng các nước, tăng cường, củng cố tình hữu nghị, vận động người dân cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với Lào và Trung Quốc.



Với Đồn Biên phòng Trường Sa, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý các vấn đề trên biển trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng làm tốt công tác đối ngoại, khẳng định Việt Nam là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), phòng, chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn trên biển; góp phần phát triển kinh tế - xã hội biển đảo và đất nước.



Với Đồn Biên phòng Ea H'leo, Thủ tướng quan tâm công tác phối hợp giữa tổ chức đảng Bộ đội Biên phòng với tổ chức đảng của địa phương nơi đóng quân, công tác phát triển đảng viên, công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết. Thủ tướng đề nghị rà soát, chỗ nào có dân mà chưa có đảng viên thì phải phát triển đảng viên theo tinh thần “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”.



Qua trao đổi, Thủ tướng đánh giá lãnh đạo, chỉ huy các đồn biên phòng đã nắm chắc tình hình, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện, xã biên giới là cán bộ đồn biên phòng.



Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối của Đảng, quân đội ta không ngừng lớn mạnh, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc, dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.



Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ; thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, càng nặng nề. "Những nơi khó khăn nhất có các đồng chí và những nơi khó khăn nhất cũng cần các đồng chí", Thủ tướng nhấn mạnh.



Biểu dương nhiều thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong năm 2022, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bộ đội Biên phòng đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.



Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đóng góp tích cực trong thành tựu của cả nước; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”- Thủ tướng biểu dương.