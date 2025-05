Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia đối thoại với AIPA

Phiên Đối thoại của lãnh đạo ASEAN với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Các Nghị viện thành viên AIPA đánh giá cao chủ đề “Bao trùm và Bền vững” của hợp tác ASEAN năm 2025, phản ánh nỗ lực phấn đấu mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại phía sau. AIPA hoan nghênh và khẳng định cam kết mạnh mẽ đồng hành triển khai văn kiện “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.

Với chủ đề “Nghị viện trên tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, các đại biểu nhấn mạnh hợp tác liên nghị viện đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hội nhập và kết nối khu vực, tạo điều kiện cho sự tham gia và đóng góp của phụ nữ và thanh niên, khẳng định tính bổ trợ giữa phát triển tiểu vùng với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Các Nghị viện thành viên AIPA bày tỏ ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, bao trùm và dựa trên luật lệ, xây dựng cách tiếp cận chung của khu vực, tăng cường hợp tác, thương mại, đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì một ASEAN cạnh tranh, sẵn sàng cho tương lai.

AIPA nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, kêu gọi thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, duy trì Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác.

Các Nghị viện AIPA cũng đề nghị tăng cường phối hợp ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tội phạm xuyên quốc gia.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong thế giới đầy biến động hiện nay, ASEAN chỉ có thể giữ vững được vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết và phát huy tự cường khi mọi tầng nấc trong thể chế của các quốc gia - từ hành pháp đến lập pháp - đều thống nhất hành động vì lợi ích chung của khu vực.

Bày tỏ đồng tình với chủ đề AIPA năm nay, Thủ tướng đề nghị AIPA phát huy vai trò “tuyến đầu” trong hoàn thiện khung pháp lý và thể chế để triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, xây dựng thể chế, chính sách để phát huy vai trò về “Sáng tạo và Công nghệ” và trong phát huy vai trò là cầu nối với người dân; đề nghị AIPA cần phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp để gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực, thông qua các biện pháp, hành động đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, tận dụng cơ chế đối thoại với các Quốc hội đối tác để củng cố hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Khẳng định “Bao trùm và bền vững” không chỉ là sự lựa chọn của thế hệ hôm nay mà còn thể hiện trách nhiệm với các thế hệ mai sau, Thủ tướng chia sẻ Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng AIPA để cùng kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng trong đó sự phát triển không để ai ở lại phía sau và sự hợp tác là không có giới hạn./.