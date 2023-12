Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh AZEC. Ảnh: Dương Giang-TTXN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXN

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề “Chung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát triển phát thải ròng bằng không”.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nêu bật ý nghĩa của Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của AZEC được tổ chức lần này; khẳng định AZEC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ triển khai, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, linh hoạt, mạnh mẽ và đáng tin cậy; đồng thời mở rộng thị trường năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển và phối hợp chính sách về chuyển đổi năng lượng, phù hợp với tình hình và điều kiện mỗi quốc gia; thúc đẩy quan hệ đối tác công tư và hợp tác trong tư nhân để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở khu vực.

Các nước ASEAN và Australia đều đánh giá cao sáng kiến của Nhật Bản và việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị cấp cao; cho rằng AZEC là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên chia sẻ thông tin về các nỗ lực của mỗi quốc gia, qua đó khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác khu vực để hỗ trợ các nước trong khu vực chuyển đổi năng lượng một cách phù hợp với hoàn cảnh từng quốc gia; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được cả ba mục tiêu là giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế tại châu Á.

Tham gia hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, do đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có quyết tâm và hành động thực tiễn để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0"; khẳng định với trách nhiệm với toàn cầu và toàn dân, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt với nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới để thực hiện các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nổi bật là việc xây dựng các chiến lược và quy hoạch quốc gia như Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu, Chiến lược tăng trưởng xanh, Quy hoạch điện VIII tiến đến năng lượng tái tạo là chủ đạo, phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; xây dựng và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), ban hành Kế hoạch thực hiện JETP và công bố Kế hoạch huy động nguồn lực triển khai JETP; đã và đang xây dựng thể chế và hoàn thiện khung pháp lý bao gồm các Luật Dầu khí, Luật Đất đai, Luật Điện lực theo hướng thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo theo cơ chế thị trường, phát triển điện sinh khối và bán tín chỉ carbon.

Để góp phần hiện thực hoá mục tiêu của AZEC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác thời gian tới cần tập trung vào nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sạch và công nghệ mới, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sạch được tiếp cận rộng rãi, đáp ứng được khả năng chi trả tại khu vực châu Á; bảo đảm chuyển đổi năng lượng sạch phù hợp với điều kiện của mỗi nước.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các cơ chế tài chính khí hậu mới, hợp tác công-tư và hợp tác trong khu vực tư nhân để tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại, phù hợp, hiệu quả với từng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ, sự giúp đỡ tích cực hiệu quả của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển, một châu Á phát thải ròng bằng "0" sẽ trở thành hiện thực, mang lại sự phồn vinh cho cộng đồng các quốc gia châu Á và tương lai bền vững trên toàn cầu./.