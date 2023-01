Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại các bệnh viện ở Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Mãi thắp sáng tinh thần y đức, phụng sự cộng đồng

Tại Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết người bệnh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực II; tặng quà động viên các y bác sĩ đang trực tại Khoa.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Bệnh viện có hơn 2.500 thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện hiện có 1 viện, 12 trung tâm, 43 khoa, 15 phòng ban, 1 Trường Cao đẳng Y tế.

Năm 2022, Bệnh viện đã thực hiện vượt mức tất cả chỉ tiêu chuyên môn mặc dù mới qua khỏi dịch bệnh COVID-19: thực hiện 79.788 ca mổ, chủ yếu là loại ca đặc biệt; trong đó 12,3% số ca là ca cấp cứu. Bệnh nhân đến bệnh viện rất đông, thày thuốc làm việc hầu như từ 6 giờ sáng, phải bảo đảm số lượng thuốc men, vật tư y tế khổng lồ.

Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh quốc cấp chứng chỉ; là trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho các bệnh viện khác trong cả nước; bệnh viện cũng thực hiện các loại phẫu thuật sọ não… Trong đại dịch COVID-19, hơn 1.000 cán bộ, thày thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện đã tình nguyện vào Nam chi việc cho công cuộc chống đại dịch.

Năm 2022, Bệnh viện đã thực hiện công tác quản lý kinh tế hiệu quả với số tiền thu hơn 3.500 tỷ đồng, bảo đảm thu nhập bình quân 27 triệu đồng/người/tháng; riêng tiền thưởng Tết, Bệnh viện chi hơn 50 tỷ đồng. Tổng số có khoảng 600 người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện ngày 30 Tết, trung bình 150 người bệnh /ngày đến khám. Bệnh viện có 95% là bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân nghèo; hỗ trợ 8,5 tỷ đồng cho người nghèo từ nguồn của Bệnh viện và tài trợ.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã tặng quà động viên đại diện 10 gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tặng quà động viên y bác sĩ thuộc kíp trực ngày 30 Tết tại Bệnh viện.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình "Tết yêu thương - Tết sẻ chia" Xuân Quý Mão 2023 do Bệnh viện tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ được đến thăm, chia sẻ khó khăn, vất vả của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với các gia đình có bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện trên cả nước; mong các thầy thuốc với tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền”, chăm sóc bệnh nhân tận tình, vô tư, trong sáng, để cho người bệnh yên tâm, nhanh chóng bình phục trở lại với công việc, gia đình.

Thủ tướng bày tỏ xúc động Bệnh viện tổ chức Tết và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây; mong các gia đình cùng với Bệnh viện phối hợp, chăm lo cho bệnh nhân; các y bác sĩ cũng cố gắng phân công trực để bảo đảm chăm sóc cho người bệnh.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nói riêng, tất cả các bệnh viện như trên toàn quốc những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng mong Bệnh viện tiếp tục nâng cao tay nghề, năng lực trình độ về chuyên môn, quản lý, tổ chức thực hiện, các công việc khác; nâng cao, đổi mới khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, ngang tầm xu thế thế giới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tự chủ, huy động được nguồn lực của nhân dân, xã hội để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngành y tế và Bệnh viện phải quán triệt mạnh mẽ tinh thần này.

Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát huy tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền” như lời dạy của Bác Hồ; đặt việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân lên trên hết, trước hết; xây dựng Bệnh viện khang trang, sạch sẽ, vệ sinh môi trường; nâng cao tay nghề, y đức; tăng cường đổi mới sáng tạo, tìm giải pháp tối ưu nhất có thể chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, luôn đổi mới sáng tạo trong lúc khó khăn. Thủ tướng nêu rõ, nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, cho nên Chính phủ đang nỗ lực đổi mới cơ chế, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Y tế, tuy nhiên, quá trình còn nhiều khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục cống hiến, mãi mãi thắp sáng tinh thần y đức, phụng sự cộng đồng, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Thủ tướng chúc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát huy truyền thống ngành Y, gặp hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; nhất là với tư cách là bệnh viện tuyến cuối, Thủ tướng mong Bệnh viện nỗ lực tăng cường năng lực chuyên môn, tận dụng “giờ vàng” để cứu chữa người bệnh, nhất là những trường hợp bị tai nạn, đem lại sự hồi phục sớm cho bệnh nhân, đem lại hạnh phúc cho các gia đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Mắt xích trong phòng, chống dịch COVID-19

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực; thăm hỏi, tặng quà cho kíp trực và một số bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Phát biểu, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được đến thăm Bệnh viện, chứng kiến các y bác sĩ vẫn làm việc tích cực để chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ tính mạng của người dân; đặc biệt rất nhiều nữ thầy thuốc, nhân viên y tế vẫn gác lại công việc gia đình để làm việc.

Người đứng đầu Chính phủ vui mừng nhận thấy Bệnh viện không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng trong những năm qua. Từ 1 tòa nhà với 120 giường bệnh, 75 biên chế ngày đầu thành lập, đến nay Bệnh viện đã có 2 cơ sở khang trang với hệ thống máy móc, trang thiết bị tương đối hiện đại, đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ, y tá điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn sâu, trách nhiệm cao; thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trong điều trị các dịch bệnh nguy hiểm.

Thủ tướng đánh giá Bệnh viện đã trưởng thành vượt bậc qua đại dịch COVID-19; đề nghị Bộ Y tế tổng kết về chuyên môn, tổ chức, các công việc khác liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, chủ trương lớn về phòng, chống dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã có quyết sách đúng trong phòng, chống dịch và đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, Việt Nam đã kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh sớm, mở cửa nền kinh tế sớm, tổ chức SEA Games 31 thành công, an toàn, là phép thử rất quan trọng về sự an toàn trước dịch COVID-19.

Trong thành công đó thì Bộ Y tế giữ vai trò rất quan trọng và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là mắt xích quan trọng trong công cuộc phòng, chống dịch. Trong đại dịch, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế đã dũng cảm đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm để cứu chữa người bệnh, dấn thân vì Tổ quốc, nhân dân. Bệnh viện vừa phải nỗ lực cứu chữa người bệnh, vừa phải chi viện cho miền Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được thời gian qua; mong Bệnh viện cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao, phát huy tinh thần “Sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”; phát huy tinh thần như Bác Hồ dạy "Thầy thuốc như mẹ hiền"; “… thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn…”.

Thủ tướng mong Bộ Y tế phát huy thành quả vừa qua, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tính mạng, sức khỏe của nhân dân bị đe doạ. Đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói riêng và đội ngũ y bác sĩ ngành y tế đã tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy, cùng chung tay với đội ngũ y tế và các lực lượng khác chiến đấu không mệt mỏi với dịch bệnh, đặt tính mạng, sức khoẻ của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần dự báo chính xác để chuẩn bị tâm thế, nguồn lực, con người, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; tăng cường phòng, chống dịch, thúc đẩy tiêm vaccine, nhất là cho người có bệnh nền và người cao tuổi; đề nghị các địa phương theo tinh thần của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 phải tiêm đủ liều vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách khoa học, an toàn, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần, ý thức phòng, chống dịch, nhất là nơi tụ tập đông người; tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày Tết.

Bộ Y tế cần hướng dẫn các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho các địa phương dịp Tết này, tránh các vụ việc ngộ độc thực phẩm tập thể ở đô thị đông người, nhà máy, xí nghiệp…; kêu gọi người dân vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, để cho mọi người, mọi nhà có được cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.



Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bệnh viện tăng cường sẵn sàng ứng trực trong những ngày Tết này, phục vụ tốt nhất, đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong dịp Tết này”, Thủ tướng khẳng định.

Hướng tới Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Thủ tướng chúc Bệnh viện phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ tính mạng của người dân trong dịp Tết; nỗ lực phân công ứng trực bảo đảm công việc, sẵn sàng cứu chữa kịp thời bệnh nhân; giữ gìn sức khoẻ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chúc ngành Ytế nói chung, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói riêng gặt hái nhiều thành công hơn nữa./.