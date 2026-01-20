Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: TTXVN

Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng được bố trí ngay cạnh Hội trường chính - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Trung tâm được tổ chức, vận hành khoa học, bài bản, với cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện thiết bị hiện đại, với đường truyền internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay, máy tính để bàn, các thiết bị máy in, máy fax, 10 màn hình ti-vi cỡ lớn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc họp báo và nơi để phóng viên gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn... các nội dung về Đại hội.

Tại Trung tâm, trong 2 ngày qua có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

Thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, báo chí luôn là lực lượng vất vả và quan trọng. Do đó phải ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí. Trong đó, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, cả về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, để báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, phong phú, sinh động về Đại hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị báo chí tập trung thông tin về những nội dung chính, những điểm mới của Đại hội như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo; báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, những vấn đề cần làm ngay, thể hiện tính hành động, tính thực tiễn, bám sát tình hình; đặc biệt là những đột phá như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội là: Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cùng với thông tin về Đại hội XIV của Đảng, báo chí phản ánh không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; đồng thời sẵn sàng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau khi Đại hội thành công rực rỡ./.