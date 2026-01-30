Thủ tướng Phạm Minh Chính: Rà soát dự án trọng điểm, trên tinh thần “ai sai thì phải xử lý”, nhưng không để ách tắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 23 của BCĐ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, chúng ta phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tinh thần là phải hành động, chủ trương đúng thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Phiên họp này Ban Chỉ đạo rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ Phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành? Rà soát tiến độ triển khai các dự án của Ban Chỉ đạo, phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg.

Thủ tướng chỉ rõ, các tuyến cao tốc, đường bộ đã hoàn thành đều có tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng cần được rà soát, điều chỉnh, bổ sung; rà soát công tác kiểm toán, thanh quyết toán theo đúng quy định, thời hạn; rà soát việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm, bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới.

Nhấn mạnh cần đánh giá các dự án liên quan các công trình đã được giao các địa phương thực hiện như dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các khó khăn, vướng mắc, nhất là không để tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm”. Cùng với đó, cần phải rà soát lại các công việc khác để điều chỉnh kịp thời; gắn với tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không để tình trạng sau khi kết thúc công trình lại để xảy ra các vụ việc.

Thủ tướng lưu ý, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý phát triển hệ thống giao thông đường bộ vì đặc thù địa bàn miền núi khó khăn; cần nghiên cứu phát triển hệ thống đường cao tốc ở những địa bàn này để phát triển nhanh.

Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; phải lớn lên chứ không được trông chờ, ỷ lại; đồng thời cần rà soát dự án trọng điểm khác trên tinh thần “ai sai thì phải xử lý”, nhưng không để ách tắc.

Thủ tướng nêu rõ, đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành 5.000 km đường cao tốc, do đó phải có giải pháp phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay… chứ không để nghỉ ngơi, “Không lãng phí một ngày, không chậm trễ 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”; coi trọng thời gian, trí tuệ, quyết đoán đúng lúc.

Với khí thế thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu tích cực triển khai ngay các công việc với tinh thần “phiên họp sau phải tốt hơn phiên họp trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước”.

Các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến tích cực tại phiên họp, xem có gì vướng mắc không, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc, đề ra giải pháp, không để các công việc bị ách tắc mà phải hanh thông; không để xảy ra các tiêu cực; thanh tra Bộ Xây dựng phải tích cực vào cuộc, không để “khuyết điểm nhỏ tích cực thành sai phạm lớn”.



* Tại phiên họp lần thứ 22 ngày 9/12/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã giao 31 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc, đường bộ ven biển, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khởi công, khánh thành các dự án vào dịp 19/12/2025 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành 13/18 nhiệm vụ đúng thời hạn, trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như: Quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các bất lợi về thời tiết, các ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn; đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau; hoàn thành 1.701km đường ven biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; đã tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 13 nhiệm vụ, trong đó 5 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Hiện nay, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực phát huy tinh thần “3 ca 4 kíp” để khắc phục các khó khăn bất lợi về điều kiện thời tiết do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025 để hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp Ban Chỉ đạo lần thứ 22.

Để đảm bảo hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tuy nhiên trong quá trình thi công, trên địa bàn một số địa phương như Đồng Nai, Lâm Đồng đã xuất hiện tình trạng trộm cắp các hạng mục thiết bị điện của công trình, việc xử lý, khắc phục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ đưa vào khai thác, có nguy cơ làm gián đoạn quá trình vận hành, khai thác hệ thống này, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng như thất thu nguồn thu phí.