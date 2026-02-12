Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân





Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể trong việc xúc tiến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong đó, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác ký kết và phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ với phía Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định hồ sơ, điều chỉnh chủ trương đầu tư; tiếp tục đàm phán về Hiệp định cung cấp tín dụng xuất khẩu nhà nước để tài trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ngay sau khi Đảng ủy Chính phủ trình và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến về việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy, tổ công tác về dự án Ninh Thuận 2 được thành lập và làm việc với các đối tác tiềm năng về khả năng hợp tác đầu tư xây dựng và cung cấp tín dụng cho dự án, đồng thời chủ động hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Do đó, đòi hỏi phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm, vì vậy phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu trong vòng 2 ngày tới, các bộ, ngành liên quan dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân. Tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương tiến hành những phần việc có thể triển khai được ngay theo thẩm quyền, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, với nguyên tắc cuộc sống của người dân ở nơi mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong quá trình trao đổi với các đối tác về triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; các báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phải trên tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"./.