Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quốc tế đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam

Tại phiên họp, trong buổi sáng, Chính phủ nghe, thảo luận phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành tựu, đặc biệt là khó khăn, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cho tháng 8 và thời gian tiếp theo.

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022. Ảnh: TTXVN

* Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xung đột Nga - Ukraine; lạm phát nhiều nước tăng; rủi ro bất ổn tài chính, tiền tệ; nguy cơ suy thoái tại một số nền kinh tế... tác động mạnh đến nước ta với quy mô kinh tế còn nhỏ, sức chống chịu trước những cú sốc chưa cao.

Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề quan trọng và xử lý các vấn đề phát sinh, kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục khởi sắc, đạt kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tín dụng tăng 9,42%; lãi suất, tỷ giá duy trì hợp lý. Chỉ số CPI tháng 7 tăng 0,4% so tháng trước, tăng 3,14% so cùng kỳ, bình quân 7 tháng tăng 2,54%. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 77,5% dự toán, tăng 18,1%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số IIP tháng 7 tăng 1,6% so tháng trước, tăng 11,2% so cùng kỳ và 7 tháng tăng 8,8%; 61/63 tỉnh, thành phố có chỉ số công nghiệp 7 tháng tăng. Xuất nhập khẩu tháng 7 tăng 6,1%, 7 tháng tăng 14,8%; 7 tháng xuất khẩu 216,35 tỷ USD (tăng 16,1%), nhập khẩu 215,59 tỷ USD (tăng 13,6%), xuất siêu 764 triệu USD. Thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tháng 7 đạt 486 nghìn tỷ đồng, tăng 42,6% so cùng kỳ; 7 tháng đạt 3.205 nghìn tỷ đồng, tăng 16% (gấp 1,5 lần cùng kỳ các năm 2018-2019). Khách quốc tế tháng 7 đạt 352,6 nghìn lượt người, tăng 49% so tháng trước; 7 tháng gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 7 là 13,2 nghìn doanh nghiệp, 7 tháng là 89,4 nghìn doanh nghiệp (tăng 17,9% so cùng kỳ). Giải ngân vốn ngân sách Nhà nước tháng 7 đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đáng chú ý, nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài được chỉ đạo giải quyết như phương án xử lý đối với 2 ngân hàng kiểm soát đặc biệt; nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1; các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn; dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; Hồ Thủy lợi Bản Mồng...

* Dịch COVID-19 có xu hướng tăng trở lại

Về dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc, hơn 8,5 triệu người khỏi bệnh, gần 11 nghìn ca tử vong, chiếm 0,1%. Riêng trong tháng 07/2022, cả nước ghi nhận hơn 33.000 ca mắc, 06 ca tử vong; số mắc mới trung bình 1.000 ca mắc mỗi ngày. So với tháng trước, số mắc tăng 22,4%, tử vong giảm 02 ca, tỷ lệ chết/mắc là 0,02%, thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới là xấp xỉ 1,2%.

Đối với việc tiêm vaccine, tính đến hết ngày 31/7, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 246 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và là một trong số những quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới được WHO ghi nhận. Đáng chú ý, tiến độ tiêm chủng có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Trong nửa cuối tháng 7/2022, cả nước triển khai tiêm được hơn 7,7 triệu liều vaccine, tăng 34% so với nửa đầu tháng 7/2022.

* Không ít khó khăn, hạn chế

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, thách thức cần khắc phục như: tình hình thế giới dự báo tiềm ẩn nhiều biến động, rủi ro và khiến ổn định kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều thách thức, đặc biệt áp lực lạm phát gia tăng; việc triển khai các chương trình quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng văn bản hướng dẫn và giải ngân vốn một số chính sách trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. Đáng chú ý, hiện có 41/51 bộ, cơ quan trung ương và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình cả nước; 17 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch.

Bên cạnh đó, số ca mắc COVID-19 tăng do sự xuất hiện của biến chủng mới. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng thiếu thuốc điều trị, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm...

* Quốc tế đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam

Phát biểu kết luận nội dung họp buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong tháng 7, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, biến động nhanh trên thế giới, có giải pháp linh hoạt, phù hợp, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp, khó lường và tác động lớn đến kinh tế - xã hội trong nước, kết quả đạt được trong tháng 7 và 7 tháng rất đáng mừng; nhiều chỉ số kinh tế - xã hội rất tích cực, nhiều ngành kinh tế phục hồi và phát triển mạnh. Nhìn chung, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, tạo niềm tin và nền tảng quan trọng để tiếp tục phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Theo Thủ tướng, nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế uy tín đã đánh giá cao kết quả đạt được và triển vọng phát triển của Việt Nam. Theo đó, ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam tăng 10,8% trong quý III và 3,9% trong quý IV, cả năm đạt 6,7%; Quỹ VinaCapital dự báo GDP quý III tăng 10%, cả năm 2022 tăng 7,5% so với cùng kỳ; HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%, thay mức 6,6% trước đây; ADB vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm nay và 6,7% trong năm sau.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, trong đó có các Nghị quyết của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế./.