Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quản trị hành chính công giữ vị trí bản lề trong toàn bộ tiến trình phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trung tâm đào tạo uy tín về hành chính và quản trị công

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết, Học viện Hành chính và Quản trị công là Học viện chuyên ngành, có chức năng đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và cung ứng dịch vụ công về hành chính, quản lý nhà nước, quản trị công và pháp lý theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhu cầu xã hội.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công báo cáo về tổ chức, hoạt động và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Sứ mệnh của đơn vị là thực hiện tốt công tác đào tạo đại học, sau đại học, tham gia cùng hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bồi dưỡng năng lực quản trị, năng lực tổ chức thực thi của cán bộ, công chức và cung ứng dịch vụ công trong điều kiện phát triển mới. Sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hiện nay đơn vị có 5 đơn vị chức năng tham mưu, 7 khoa chuyên môn, 2 trung tâm, 1 tạp chí khoa học và 3 phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk. Tổng số viên chức, người lao động hiện có là 649 người.

Học viện là cơ sở đào tạo có mạng lưới tổ chức rộng, gồm trụ sở chính tại Hà Nội và 3 Phân hiệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Điều này tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa Học viện với thực tiễn quản lý ở các vùng, miền để vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong việc nâng cao năng lực quản lý, quản trị công cho các vùng, địa phương.

Từ thực tiễn hoạt động và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Học viện Hành chính và Quản trị công đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng dựa trên nền tảng lý luận, lấy năng lực quản trị và năng lực thực thi làm trọng tâm; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đơn vị hình thành một hệ sinh thái đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chuẩn năng lực, có lý luận sắc bén, có năng lực quản trị, năng lực thực thi hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước trong toàn hệ thống chính trị; tạo cơ chế để Học viện tham gia sâu hơn vào hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, đánh giá tác động thực thi chính sách cho Chính phủ, chính quyền địa phương; phát triển Học viện trở thành trung tâm có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công.

Hơn 1 năm qua, Học viện Hành chính và Quản trị công đã nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, sứ mệnh mới, không để gián đoạn nhiệm vụ, chủ động, tích cực tham gia đào tạo đại học, sau đại học và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Học viện Hành chính và Quản trị công. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Năng lực quản trị quốc gia là “tài sản chiến lược”

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị hành chính công trong cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, khẳng định, đây là khâu trung tâm tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành kết quả phát triển cụ thể, thực chất.



Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Theo Thủ tướng, quản lý và quản trị là những khái niệm thể hiện định hướng phát triển, phương thức tổ chức và cách thức điều hành của một hệ thống nhằm đạt mục tiêu đề ra. Quản lý thiên về tổ chức thực thi, điều phối nguồn lực, giám sát và kiểm soát hoạt động; trong khi quản trị hướng đến thiết lập tầm nhìn, hoạch định chiến lược, xây dựng cơ chế vận hành để bảo đảm sự phát triển đúng hướng, bền vững.

Ở tầm quốc gia, quản trị có thể coi là một dạng thức phát triển cao của quản lý nhà nước, song đòi hỏi yêu cầu toàn diện hơn, cao hơn về năng lực điều hành và tổ chức thực thi. Tại Việt Nam, thuật ngữ “quản trị quốc gia” lần đầu tiên được chính thức đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với định hướng đổi mới theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội, đặt trong mối quan hệ tổng hòa “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – nhân dân làm chủ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách và giới thiệu về các hoạt động của Học viện. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trong cấu trúc đó, quản trị hành chính công giữ vị trí trung tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là “bản lề” của toàn bộ tiến trình phát triển, là nhiệm vụ trọng tâm, tầm nhìn chiến lược và mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đánh giá về quá trình kiện toàn tổ chức, Thủ tướng cho rằng việc Học viện Hành chính Quốc gia sáp nhập với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công không đơn thuần là thay đổi mô hình, đầu mối hay cơ quan chủ quản, mà thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong một chỉnh thể thống nhất. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa tinh thần cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: không chỉ thay đổi về quy mô, số lượng mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Thủ tướng ghi nhận, sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ về quản lý công, chính sách công. Nhiều học viên hiện giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều câu hỏi lớn về năng lực quản trị của mọi quốc gia. Theo Thủ tướng, năng lực quản trị quốc gia đã trở thành một loại “tài sản chiến lược”, là sức mạnh mềm cốt lõi quyết định khả năng bứt phá, tự chủ chiến lược và vị thế phát triển của mỗi quốc gia. Nếu thể chế kiến tạo là “đường ray” thì năng lực quản trị là “đầu tàu”, năng lực thực thi là “động cơ”, còn đội ngũ cán bộ là “người cầm lái” đưa con tàu quốc gia tiến lên. Khoảng cách lớn nhất giữa chủ trương và kết quả thực tiễn chính là năng lực quản trị và thực thi chính sách.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến sâu sắc, bên cạnh 4 chuyển đổi lớn gồm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam đang đứng trước 5 xu hướng chuyển đổi quan trọng trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia…

Thủ tướng cho biết, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã thay đổi mô hình nền hành chính quốc gia từ bốn cấp xuống ba cấp, đồng thời cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề trên nhiều lĩnh vực then chốt nhằm tạo lập khuôn khổ toàn diện cho quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Để đáp ứng yêu cầu mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Học viện thực hiện “5 tiên phong”: tiên phong cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, xây dựng đề án phát triển trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công; tiên phong đổi mới tư duy, cách tiếp cận, đào tạo gắn với chuẩn năng lực và kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra, đánh giá độc lập và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế; đẩy mạnh tự chủ.

Cùng với đó là tiên phong đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng đồng kiến tạo tri thức; tăng cường nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách; tiên phong giữ gìn, phát huy bản sắc với triết lý “Lấy học viên làm trung tâm”; xây dựng đội ngũ giảng viên có khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định, tư vấn chính sách; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mô hình Học viện “Số – Xanh – Thông minh”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Học viện thực hiện sứ mệnh, Thủ tướng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả mô hình “Học viện trong Học viện”, xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền và trao quyền tự chủ phù hợp. Bộ Nội vụ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực cán bộ, công chức. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia. Bộ Tài chính ưu tiên bảo đảm nguồn lực, sớm bố trí kinh phí triển khai giai đoạn II dự án xây dựng trụ sở chính…/.