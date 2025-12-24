Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, công nghệ cao và lưỡng dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu nổi bật, trên tất cả các mặt. Trong đó, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, tiếp tục có bước đột phá mới; đánh dấu bước tiến vượt bậc, đột phá về công nghệ, khẳng định tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa nhiều vũ khí trang bị, mang thương hiệu Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, phát triển công nghiệp quốc phòng, trang bị vũ khí, khí thải, thiết bị kỹ thuật cho các quân, binh chủng theo hướng tiến thẳng lên hiện đại.

Phân tích tình hình thời gian tới thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia muốn giàu mạnh phải ổn định để phát triển và phát triển để ổn định, trong đó phải tự chủ chiến lược, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển. Thủ tướng nêu rõ phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm chủ quyền lãnh thổ đất liền, biển đảo, trên không và không gian mạng; muốn đảm bảo vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì phải có sức mạnh, bao gồm sức mạnh mềm, sức mạnh cứng, sức mạnh của lòng dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững” (chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); chủ động đổi mới, sáng tạo, “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2026, toàn quân tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; phát huy phương châm tự chủ, tự lực, tự cường thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, công tác hậu cần, kỹ thuật.

Nhấn mạnh phải tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng; phát triển các vũ khí, khí tài theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển sản phẩm lưỡng dụng sử dụng cho cả nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Chính phủ, Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng; huy động các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ nền, công nghệ lõi.

Thủ tướng đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách; khơi thông nguồn tài chính; ưu đãi, ưu tiên thu hút nhân tài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng Quân đội tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", tiên phong, dẫn dắt trong phát triển công nghệ mới, phát triển các loại trang thiết bị, vũ khí phục vụ bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “người trước, súng sau”.

Quán triệt tinh thần 5 hơn: “Nỗ lực hơn - quyết tâm hơn - chủ động hơn - sáng tạo hơn - hiệu quả hơn” để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, Thủ tướng lưu ý, các bộ, các ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo quy định của Đảng, Nhà nước, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí./.