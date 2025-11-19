Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy tình đoàn kết Việt Nam – Algeria trong thời kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Đài tưởng niệm Liệt sĩ, tên tiếng Arập là Maqam Echahid, là công trình biểu tượng quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, tọa lạc trên đồi El Hamma nhìn ra thủ đô Algiers. Đài tưởng niệm được khánh thành năm 1982 nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Độc lập của Algeria (1962 - 1982) để tôn vinh những người con đã hy sinh vì nền tự do của tổ quốc.

Công trình cao khoảng 92m, nổi bật với kiến trúc 3 “cánh vòm” vươn lên bầu trời, tượng trưng cho 3 nhánh chính của lực lượng cách mạng Algeria, đồng thời tượng trưng cho 3 giai đoạn đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Phía trên đỉnh là ngọn lửa vĩnh cửu (Flamme Éternelle), biểu trưng cho tinh thần bất diệt của các anh hùng liệt sĩ. Dưới chân đài là khu phức hợp gồm Bảo tàng Cựu chiến binh (Musée national du Moudjahid), các không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu và hiện vật về cuộc kháng chiến giải phóng (1954 - 1962).

Không chỉ mang giá trị lịch sử và nghệ thuật, Maqam Echahid còn là điểm hội tụ của ký ức dân tộc - nơi tổ chức các nghi lễ tưởng niệm quốc gia, đón tiếp các đoàn nguyên thủ, đại biểu quốc tế và là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Algeria.

Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kính cẩn nghiêng mình, ngưỡng mộ, khâm phục những chiến sĩ, anh hùng cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc của đất nước Algeria và phong trào giải phóng dân tộc.



* Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria. Đây là một trong những bảo tàng văn hóa, lịch sử hàng đầu của Algeria, được khởi công xây dựng ngày 17/11/1981 và chính thức khánh thành ngày 1/11/1984, đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Khởi nghĩa giành độc lập của nhân dân Algeria chống thực dân Pháp.

Bảo tàng là nơi sưu tầm, bảo tồn và trưng bày các hiện vật, tư liệu liên quan đến lịch sử quân sự của Algeria từ thời tiền sử đến hiện đại. Hiện Bảo tàng lưu giữ khoảng 8.000 hiện vật, bao gồm vũ khí, quân trang, tài liệu, bản đồ, ảnh, tranh, tượng, hiện vật khảo cổ học và các thiết bị quân sự.

Đáng chú ý, đặt ở vị trí trang trọng là danh sách các nước đầu tiên công nhận chính quyền cách mạng ở Algeria, trong đó có Việt Nam; đồng thời có nhiều hiện vật, tư liệu giới thiệu về Việt Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Algeria.

Thăm Bảo tàng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Algeria và Việt Nam tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong quá trình cùng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc; hai nước đoàn kết, có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời. Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tinh thần cùng nhau xây dựng đất nước phát triển phồn vinh trong thời kỳ mới.



* Cũng tại Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt cuốn sách “Điện Biên Phủ” bằng tiếng Arập.

Cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được xuất bản nhiều lần và qua mỗi lần xuất bản lại được Đại tướng bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. Cuốn sách được tái bản năm 2024 và nay được xuất bản bằng tiếng Arập.

Cuốn sách lần này có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu, sự kiện lịch sử liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, do ông Võ Hồng Nam – con trai Đại tướng - sưu tầm, tuyển chọn. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ; các bài viết về Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, sách còn có phần Phụ lục cung cấp một số nhật lệnh, thư, lệnh động viên, mệnh lệnh tiến công, báo cáo, lịch diễn biến những sự kiện chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ…

Việc xuất bản, phát hành cuốn sách “Điện Biên Phủ” bằng tiếng Arập tại Algeria thể hiện sự coi trọng, tình cảm giữa hai dân tộc Việt Nam – Algeria, nhất là trong công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc./.