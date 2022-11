Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phật giáo Việt Nam phát huy các giá trị cao đẹp, chung tay xây dựng đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sau hai ngày làm việc chính thức, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội IX; Đại hội đã kêu gọi tăng, ni, cư sỹ, phật tử trong nước và nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật, luôn nêu cao khẩu hiệu “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” để chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh trong lòng dân tộc.

Đại hội cũng kêu gọi tăng, ni, cư sỹ, phật tử trong nước và nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc; đưa kết quả của 4 đề án văn hóa Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đã suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy tôn Hội đồng Chứng minh; suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027; thực hiện nghi thức tấn phong 3.342 tăng, ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư...

Các đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo hợp pháp tại Việt Nam, trong đó có Phật giáo; bày tỏ tiếp tục phát huy tinh thần “trưởng dưỡng đạo tâm”, đoàn kết hòa hợp, luôn đặt sự nghiệp “hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh” và trang nghiêm Giáo hội lên hàng đầu, cùng nhau phát triển Giáo hội và xây dựng đất nước hùng cường.

Chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ khi hiện diện, Phật giáo đã hội nhập, đồng hành và hòa vào đời sống xã hội Việt Nam, trở thành một thành tố quan trọng trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Thủ tướng nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đánh giá cao lòng yêu nước, tôn chỉ, mục đích hướng thiện và những đóng góp tích cực của Phật giáo, của tăng, ni, phật tử trong cả nước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: "Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước”.

Theo Thủ tướng, Phật giáo ngày càng phát triển, là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam với trên 18.500 cơ sở thờ tự, gần 55.000 tăng, ni và trên 14 triệu người đã quy y tam bảo. Hệ thống Giáo hội Phật giáo gồm 3 cấp hành chính từ Trung ương đến tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc “Hộ Quốc, an Dân”; nhiều nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc mà tên tuổi, sự nghiệp gắn liền với đạo Phật. Từ các triều đại Đinh, Tiền Lê đến triều Lý, triều Trần, bên cạnh các bậc minh quân luôn có các vị cao tăng phò vua, giúp nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều tăng, ni, cư sĩ, phật tử đã tham gia kháng chiến, nhiều vị đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm qua, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp nối dòng chảy của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt.

“Giáo hội đã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc, hết lòng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Giáo hội đã khẳng định vai trò tích cực trong hoạt động xây dựng chính quyền từ Trung ương tới cơ sở. Quốc hội nhiệm kỳ XV có 4 đại biểu; Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 có 72 đại biểu là các chức sắc Phật giáo. Giáo hội ngày càng nâng cao vị thế, vai trò trong hoạt động quốc tế, tham gia sáng lập và là thành viên của nhiều tổ chức Phật giáo thế giới; tổ chức thành công nhiều sự kiện Phật giáo quốc tế ở Việt Nam như Hội nghị Ni giới thế giới, 3 lần tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc; tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế…

Giáo hội đã làm được nhiều việc ích đời, lợi đạo, thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, vận động tăng, ni, phật tử trong cả nước tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cấp, các ngành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng, ni, phật tử cả nước đã điều chỉnh các hoạt động tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh, đóng góp sức người, vận động quyên góp vật chất, chung tay cùng chính quyền chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…

“Hàng nghìn tăng, ni, phật tử đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch; ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho Quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí...”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả đã đạt được của Nhiệm kỳ Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước ta thời gian qua, nhất là trong năm 2022. Theo đó, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn; ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; đời sống người dân được cải thiện. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều vấn đề tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh được tập trung chỉ đạo, giải quyết...

Cùng với thông tin về con đường xây dựng đất nước, phân tích tình hình trong thời gian tới, người đứng đấu Chính phủ tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Đệ Tứ Pháp chủ sẽ có một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công; hoạt động và phát triển theo định hướng “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã đề ra.

Thủ tướng đề nghị, các quý vị chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục: Vận động tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là tổ chức tôn giáo đi đầu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; củng cố và phát huy truyền thống “Hộ Quốc, an Dân” của Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, qua đó khẳng định tinh thần hội nhập của Phật giáo, của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc./.