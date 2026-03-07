Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống, kiên định các mục tiêu phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự cuộc có lãnh đạo các Bộ, ngành, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện bối cảnh quốc tế và trong nước, làm rõ những cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong đó thống nhất đánh giá, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, tác động trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu. Thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa quốc tế biến động mạnh; mục tiêu phát triển, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn có nhiều điều chỉnh khó dự báo.

Trong bối cảnh khó khăn đó, quán triệt tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ trước, trong, sau Tết; kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, bám sát diễn biến tình hình thế giới, trong nước, nhận diện rõ những thách thức và chủ động có phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các phương án ứng phó rủi ro từ bên ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng ổn định, nhất là các kịch bản cụ thể ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, sát tình hình của lãnh đạo các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách; giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp trong xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, sớm trình Chính phủ.

Nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững, trong kỷ nguyên mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong điều kiện chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Phân tích tình hình thế giới hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông, cũng như chính sách của các nước, nền kinh tế lớn đã tác động trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô; gián đoạn vận tải biển, hàng không, logistics; làm xáo trộn, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng; động đến sản xuất kinh doanh, sinh kế người dân…

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; càng khó khăn, thách thức càng phải giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, sâu sát, kịp thời và có tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận đúng, phù hợp để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái; vừa có giải pháp trước mắt, vừa có giải pháp lâu dài; vừa có giải pháp vĩ mô, vừa có giải pháp vi mô; vừa huy động nguồn nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả phù hợp với thực tiễn, ổn định tỷ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phải tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc xây dựng, triển khai gói kích cầu nếu cần thiết; tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư chọn lọc; huy động nguồn vốn từ nhân dân; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã có; khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước; rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cùng với lưu ý vấn đề tự chủ chiến lược, phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025; đẩy mạnh đầu tư công, đưa hệ số ICOR xuống khoảng 5.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định các chuyển đổi, sự thay đổi trạng thái và đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển; tiếp tục đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế kiến tạo, đổi mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn hiện nay và đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo; giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp bằng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, giảm chi phí tuân thủ qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm và nền kinh tế.

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu của cả nước và các bộ ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm đủ điện; điều hành dựa trên dữ liệu; kích cầu nội địa, du lịch; phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng, các thiết chế đầy đủ, đồng bộ, sáng - xanh - sạch - đẹp, mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội; tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở. Đồng thời, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động, tích cực hơn nữa, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, xin cho; nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ cơ sở, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, Việt Nam thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trước các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam và đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.