Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động trong tháng 11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tham vấn các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đó, Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 899 ha; Trung tâm tại Đà Nẵng có quy mô khoảng 300 ha.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng; trong đó, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để kịp thời đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả; địa vị pháp lý của Cơ quan điều hành và Cơ quan giám sát của Trung tâm tài chính quốc tế; cơ chế vận hành - quản trị rủi ro; khung sản phẩm, thị trường - hạ tầng giao dịch; giải pháp thu hút nguồn lực, nhân lực vào Trung tâm tài chính quốc tế…

Các chuyên gia kinh tế, tài chính quốc tế cho biết, hiện nay trên thế giới có khoảng 20 Trung tâm tài chính quốc tế đã phát triển và khẳng định uy tín. Việc Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là cần thiết và phù hợp, phục vụ cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có bản sắc, phát huy lợi thế riêng mới có khả năng cạnh tranh và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải tiến bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đảm bảo sự chắc chắn, minh bạch, bền vững, song linh hoạt; cơ chế, chính sách phải nhất quán, dễ đoán định; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nguồn vốn, nhân lực vào Việt Nam; cùng với thu hút được nhà đầu tư, doanh nghiệp, phải xây dựng hệ sinh thái để thu hút chuyên gia, người dân tới làm việc, sinh sống… Các đại biểu quốc tế cam kết ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong thành lập và tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sau khi cùng các chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức tài chính, các bộ, ngành, địa phương thảo luận sâu về các vấn đề cùng quan tâm, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, có tầm sách lược và chiến lược, tâm huyết, rất thiết thực, sát thực tiễn, có chiều sâu trong việc thiết lập thể chế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tham vấn các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Thủ tướng cho biết, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là việc khó, song khó mấy cũng phải làm; không cầu toàn, không nóng vội, song cũng không bỏ lỡ cơ hội; phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng lưu ý thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở tham khảo hoạt động của 20 Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới, đồng thời phát huy sức sáng tạo, truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phải phối hợp chặt chẽ, hợp tác trong nước với ngoài nước, giữa các định chế tài chính với các cơ quan Nhà nước của Việt Nam; kết hợp tài chính với sản xuất, thương mại, đầu tư; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài; tuân thủ các luật lệ, thông lệ quốc tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có Ban Chỉ đạo chung do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban; có 2 Ban điều hành tại 2 địa điểm; 1 cơ quan giám sát; 1 tòa án để giải quyết các tranh chấp tại cả 2 địa điểm. Trung tâm vận hành trên cơ sở số hóa, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao tính cạnh tranh và thu hút nguồn lực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhân lực hoạt động tại Trung tâm phải chuyên nghiệp, là tinh hoa cả trong nước và ngoài nước; xây dựng các điều kiện để thu hút chuyên gia, người làm việc phải đảm bảo tính cạnh tranh nhất; tạo ra môi trường sinh thái hòa quyện giữa con người, xã hội và thiên nhiên, tạo điều kiện sống thuận lợi, đi lại, ăn ở sinh hoạt, bảo đảm lợi ích về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… đảm bảo có tính dễ định đoán, quen thuộc; hòa quyện giữa truyền thống và đột phá, giữa tinh hoa của nhân loại với Việt Nam; gắn kết giữa các cơ quan ngân hàng, tài chính với các cơ quan khác nhau để thúc đẩy các trung tâm này.

Thủ tướng chỉ rõ, các dịch vụ tài chính, phi tài chính, cấp phép, đăng ký phải linh hoạt, thiên về hậu kiểm hơn là tiền kiểm; khung pháp lý minh bạch, tự chủ, tách rời hoạt động trong nước và ngoài nước, có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất định, phân tích được công cụ.

Ông Arnaud Ginolin - Giám đốc điều hành kiêm thành viên Hội đồng thành viên BCG Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Lưu ý tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải không tạo rào cản đối với các Trung tâm khác; không tạo rào cản giữa các chủ thể trong Trung tâm và với bên ngoài. Trung tâm hoạt động không chỉ đơn thuần về tài chính mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, bảo đảm nhuần nhuyễn, cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác; thủ tục hành chính phải là một cửa một dấu, cắt bỏ tất cả các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay trong tháng 11/2025. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay trong tháng 11/2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, “không có gì dễ dàng, song cũng không có gì là không thể”, “phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, “vượt qua giới hạn của chính mình để vươn lên”, “vươn xa ra biển lớn, bay cao vào vũ trụ và tiến sâu vào lòng đất”.

Thủ tướng chỉ rõ, muốn vậy phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên và phải có nguồn lực, mà "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Đối với các đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa, tham mưu cấp có thẩm quyền để khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ sớm ban hành; để Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động ngay trong tháng 11/2025./.