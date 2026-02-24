Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng về văn hóa vào cuộc sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng năm mới và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 23/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.



Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải triển khai ngay Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng liên quan lĩnh vực văn hóa; cũng như Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80; cùng với đó là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí…



Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc xuất phát từ thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần thể chế hóa những Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực văn hóa để có cái nhìn tổng thể. Với những vấn đề đặt ra từ "điểm nghẽn" thực tế, Thủ tướng đề nghị đưa vào Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị; cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách trên tinh thần “không ai làm tốt bằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.



Theo Thủ tướng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành thời gian qua thì Quốc hội đều ban hành Nghị quyết thực hiện. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét.



Thủ tướng yêu cầu Bộ rà soát lại các cơ chế, chính sách trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 80-NQ/TW, tập hợp những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tế của lĩnh vực văn hóa để đưa vào Nghị quyết của Quốc hội.



Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm theo đúng tinh thần thị trường, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra.



“Địa phương cũng phải phân cấp, phân quyền trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cắt giảm các thủ tục hành chính, nhất là trong việc xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường”, Thủ tướng lưu ý.



Về huy động nguồn lực, Thủ tướng nêu rõ, Bộ phải xây dựng đề án, chương trình; xây dựng cơ chế cho nhân dân đóng góp, làm rõ người dân, doanh nghiệp được hưởng những gì với tinh thần “3 có”: Có sự đóng góp của Nhà nước; Có sự đóng góp của nhân dân; Có sự đóng góp của doanh nghiệp.



Cùng với đó, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao, nhà hát… Tăng cường huy động nguồn lực của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, trong đó, tăng cường hợp tác công tư theo hướng “đầu tư công – quản trị tư” đối với các công trình thể thao, văn hóa. Về nguồn nhân lực, quan điểm là giữ chân người tài, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Về hạ tầng, phải coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật đồng bộ, hiện đại. Khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này, với phương thức “đầu tư tư – sử dụng công”.



Theo Thủ tướng, đã là đơn vị sự nghiệp mà tự chủ được thì để các đơn vị này tự chủ; cần coi trọng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch từ cơ sở; thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong du lịch; khi đã “giao việc, đặt hàng” thì dứt khoát phải giao nguồn lực.



Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ; quan sát tinh tế; luôn sáng tạo không ngừng; cảm xúc mãnh liệt; nhân dân thụ hưởng. Đồng thời, kiến tạo để đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân du lịch sáng tạo trong kinh doanh, dịch vụ./.