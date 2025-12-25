Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 98 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng gắn bó với trong nước

Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển. Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng được củng cố, chặt chẽ và thực chất hơn.

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam đã nới lỏng điều kiện nhập và trở lại quốc tịch cho kiều bào; Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cùng nhiều luật khác như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả “về lượng và chất”. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện, có 17 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước không chỉ tạo điều kiện, thu hút, phát huy mà còn thay đổi tư duy, cách tiếp cận để trọng dụng nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, tạo môi trường làm việc tốt nhất, được cống hiến hiệu quả.

Nhiều hoạt động dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, gắn kết với trong nước được tổ chức như Chương trình Xuân quê hương, Giỗ tổ Hùng vương, Trại hè thanh niên kiều bào, các hoạt động thăm và tham gia hoạt động trong nước của kiều bào như thăm Trường Sa, Nhà giàn DK… Hoạt động giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam tại các nước, đặc biệt là tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, ngày 8/9 hằng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước như đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hằng năm kiều bào gửi về nước khoảng 15 tỷ USD kiều hối. Bà con từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỷ USD tại 26/34 địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, với khoảng 600 ngàn người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia tích cực đóng góp phát triển các lĩnh vực trong nước, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, đã thành lập 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên.

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài vui mừng vì Nghị quyết số 36 đã góp phần đưa cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài gần với quê hương hơn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn tự hào là cầu nối vững chắc trên hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam với các nước và xây dựng quê hương.

Bày tỏ phấn khởi trước lời mời gọi của Đảng và Nhà nước về việc cùng tham gia kiến tạo tương lai dân tộc, cộng đồng nguyện là những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại; kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo đột phá trong chính sách trọng dụng nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào các dự án kinh tế; mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ giáo dục và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể hội nghị lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành và triển khai đã xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết đã tạo điều kiện, khuôn khổ pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện tốt nhất phát triển và thúc đẩy quan hệ Việt Nam với nước sở tại; là cơ sở chính trị để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững; tạo điều kiện, cơ hội để người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết với với nhau và gắn kết với nhân dân trong nước để cùng phát triển.

Điểm lại kết quả thực hiện Nghị quyết 36, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được sau hơn 20 năm triển khai Nghị quyết 36 đã góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, phát triển vượt bậc, “nhanh về lượng” và “mạnh về chất".

Nghị quyết 36 đã tạo đột phá về huy động trí tuệ và nguồn lực từ cộng đồng kiều bào, chuyển hướng từ giúp đỡ người khó khăn trong nước sang tập trung đầu tư cho phát triển đất nước; mở đường, tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc.

Nghị quyết 36 đã tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành, hiến kế, đóng góp trực tiếp vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách cũng như mọi mặt đời sống đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng đóng vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam, phát huy giá trị, tôn vinh tiếng Việt.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả quan trọng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp, cống hiến tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với công tác người Việt ở nước ngoài chưa đầy đủ; hệ thống pháp luật chưa bắt kịp thực tiễn cuộc sống; nguồn lực cả về tài chính và con người cho công tác này còn hạn chế; còn tình trạng người Việt vi phạm pháp luật ở nước ngoài; một số người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn giữ định kiến, có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc; hoạt động của một số hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài còn mang tính hình thức, chưa thu hút được sự tham gia của thế hệ trẻ...

* Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện 3 đột phá: Đột phá về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết trong và ngoài nước, đi đôi với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; Đột phá về xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bứt phá, “nhanh về số lượng”, “mạnh về chất lượng”; Đột phá về cơ chế, chính sách khơi thông và huy động mọi nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chỉ rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Đảng; cùng với đó là sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cơ quan lập pháp. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện đề người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật.

Các bộ, cơ quan, địa phương và cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường đầu tư cho bộ máy, cán bộ làm công tác này ở các ngành, các cấp, địa phương, địa bàn…; xây dựng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là "điểm tựa" cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và là cơ quan tham mưu chiến lược cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng lưu ý, không ngừng đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới bằng những phương thức mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, mở rộng và đa dạng hóa các chương trình kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hằng năm; không ngừng củng cố và phát triển các hội đoàn, nhất là các hội chuyên ngành; hình thành các mạng lưới và dữ liệu cộng đồng về khoa học công nghệ, doanh nhân, văn hóa, tiếng Việt, chuyên gia pháp lý; đặc biệt xây dựng cơ sở dữ liệu về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, xây dựng các kênh thông tin ứng dụng công nghệ mới để kết nối bà con với quê hương; tạo môi trường làm việc thuận lợi cao nhất, chế độ ưu đãi thu hút trí thức, chuyên gia người Việt Nam; phát triển kênh thông tin về đầu tư, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối đầu tư vào Việt Nam; hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm “Make in Vietnam", "Made by Vietnam" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Các cơ quan phải tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng và công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và các vùng chiến sự, thiên tai; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam và các nước, cùng cố các kênh thông tin và trung tâm, địa chỉ hỗ trợ người lao động người Việt Nam ở các địa bàn.

Các chủ thể liên quan tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nằm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá Đảng và Nhà nước; xây dựng biện pháp cụ thể để giảm tình trạng người Việt tại một số nơi vi phạm pháp luật Việt Nam và sở tại.

Nhấn mạnh tinh thần: “Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong, trong ngoài đồng hành, đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà", "Tôi cũng luôn luôn nhớ đến kiều bào ở hải ngoại, đã ra sức hy sinh phấn đấu, dù cực khổ bao nhiêu cũng một lòng trung thành với Tổ quốc”.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự chung sức chung lòng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, người Việt Nam không kể trong và ngoài nước cùng kiến tạo thành công đất nước Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; con người Việt Nam dù ở trong và ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, là những sứ giả tự hào đại diện cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.