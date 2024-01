Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Dầu khí tập trung xử lý hiệu quả các vướng mắc, dự án tồn đọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm của ngành Dầu khí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự hội nghị có: Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và ngành Dầu khí.

Theo PVN, năm 2023, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, nhờ thực hiện tốt sự chỉ đạo, lãnh đạo và nỗ lực của chính mình, PVN đạt hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 05 lĩnh vực, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí.

Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày, đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm; có 02 phát hiện dầu khí mới; hoàn thành đưa vào khai thác sớm 04 mỏ/ công trình dầu khí từ 11 ngày đến 1 tháng so với kế hoạch; sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của PVN.

Cùng với đó, các nhà máy đạm thuộc Tập đoàn hoạt động từ 114 - 115% công suất, đạt 1,76 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch năm. Các nhà máy lọc dầu hoạt động 105 - 112% công suất, đạt 7,36 triệu tấn, vượt 33,2% kế hoạch năm, tăng 5,8% so với năm 2022.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% lần kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng, đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm...

Năm 2024, ngành Dầu khí phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2 - 4 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch năm 2023; khai thác dầu đạt 8,20 - 8,98 triệu tấn, 5,10 - 7,50 tỷ m3 khí; sản xuất 27,78 tỷ kWh điện; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn là 94 nghìn tỷ đồng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, kết quả, thành tựu mà Tập đoàn Dầu khí đã đạt được; đóng góp quan trọng vào kết quả chung khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của cả nước trong năm 2023.

Trong đó, Tập đoàn đã đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; giữ vững, khẳng định độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia; tăng cường đối ngoại; tham gia đảm bảo an sinh xã hội…

"Tập đoàn Dầu khí không được say sưa với thắng lợi; tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng…", Thủ tướng nhắc nhở.

Chỉ rõ các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cả trong thành tựu và hạn chế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới Tập đoàn Dầu khí tiếp tục đổi mới tư duy, với tầm nhìn chiến lược; huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác phối hợp trong ngành và với các bộ, ngành, địa phương.

Tập đoàn cần tăng cường cho đầu tư phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; thực hiện phân cấp, phân quyền nhiều hơn, đi đôi với phân bổ nguồn lực và năng lực thực thi; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; phát huy tính tự lực tự cường, đi lên bằng bàn tay khối óc của chính mình…

Nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 mà Tập đoàn đề ra, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm và có hiện quả các nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thủ tướng chỉ rõ, ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí tiếp tục củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, dám nghĩ dám làm; rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực; chú trọng đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; có giải pháp quản trị khoa học, bài bản, thông minh.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn bám sát tình hình, xu thế và diễn biến của thị trường để quản trị tốt biến động, tập trung công tác dự báo, đánh giá dư địa, động lực tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh doanh; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và đảm bảo tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí. Đặc biệt phối hợp với các ngành, đối tác xử lý các tồn đọng, vướng mắc tại các dự án: Chuỗi Dự án khí điện Lô B, Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Về các kiến nghị tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết, đây là những vấn đề đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng chỉ đạo nhiều lần và văn bản cụ thể giao các bộ ngành xem xét, xử lý; Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn giũa trong thời gian qua; những người đi tìm lửa, năng lượng - tiếp tục đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, ngọn lửa của niềm tin trong khát vọng tìm kiếm các động lực mới của ngành, Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và tin tưởng đồng chí Lê Mạnh Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, đội ngũ quản lý, người lao động, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn Dầu khí 62 năm qua, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo và cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, phối hợp chặt chẽ, cùng với đồng chí Lê Mạnh Hùng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, Chính phủ giao phó./.