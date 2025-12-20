Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Công Thương thực hiện 6 tiên phong cùng đất nước phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngành Công thương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Công Thương đã có những đột phá mạnh mẽ về tham mưu và hoàn thiện thể chế, với việc chủ trì xây dựng, trình ban hành 6 luật, 65 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 216 thông tư và hơn 20 chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của ngành.

Các cân đối lớn được bảo đảm trong cả giai đoạn 2021 - 2025, nhất là an ninh năng lượng và cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất... Đặc biệt là thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, nhất là các công trình truyền tải 500kV, 220kV, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng điện lực.

Xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2021 - 2025 bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức chống chịu trước biến động của kinh tế toàn cầu. Trong đó, xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng 10,8%/năm, gấp hơn 2 lần kế hoạch đề ra. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu, xuất siêu khoảng 22 tỷ USD.

Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 9,5%. Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ trong đàm phán, ký kết, nâng cấp các FTA, nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thị trường trong nước tăng trưởng vững chắc với mức tăng khoảng 9% - 10%. Thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt mốc 30 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 25% và chiếm 2/3 giá trị kinh tế số Việt Nam, giữ vững vị trí trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới và top 3 ASEAN.

Công tác xúc tiến thương mại đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm thương hiệu quốc gia, chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức như Hội chợ Mùa Thu 2025 mở hướng đa dạng hóa thị trường, nâng tầm thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia. Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2024, duy trì vững chắc thứ hạng 32 thế giới.

Ngành Công thương cũng quyết liệt thực hiện phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý mới gắn với chủ động, đi đầu đưa cán bộ về cơ sở, hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, ngành Công Thương xác định quyết tâm cao nhất ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn mới. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đột phá trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, với mục tiêu phấn đấu nâng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 10%; đẩy mạnh phát triển thương mại, phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu trên 8%và duy trì xuất siêu bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và đặc biệt là năm 2025, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức, nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong điều kiện đó, đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới; lạm phát được kiểm soát tốt; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; đời sống nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo; an ninh, quốc phòng giữ vững và củng cố; uy tín, vị thế của đất nước được nâng lên.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự chủ động, hiệu quả của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế và giám sát; sự quyết liệt, bản lĩnh, sáng tạo, kịp thời hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của Bộ Công Thương và ngành Công Thương.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, đánh giá cao kết quả mà Bộ và ngành Công Thương đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ tóm tắt thành tựu của ngành Công Thương với dòng chữ: “Công nghiệp tăng trưởng có chiều sâu; thương mại mở rộng và nâng cao; thị trường đa dạng, bền vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tổ chức cán bộ tinh, gọn, mạnh”.

Về một số hạn chế, bất cập, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ “3 xu hướng” lớn đang nổi lên, cần lưu ý, đó là: Xu hướng phân tách, phân mảnh, căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang, các vấn đề an ninh phi truyền thống; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, rủi ro gia tăng, việc duy trì các cơ chế đa phương có những thách thức; xu hướng chuyển đổi kép “xanh - số”, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn… đặt ra nhiệm vụ mới.

Chỉ rõ các bài học trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; bản lĩnh, kiên trì, kiên định, kiên quyết không lùi bước trước thách thức; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế để thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa “2 mục tiêu 100 năm”, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để đóng góp đắc lực vào phát triển đất nước, ngành Công Thương cũng phải tăng trưởng 2 con số, với việc làm mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống là xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ và ngành Công Thương thực hiện 6 tiên phong: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tiên phong phát triển nhanh và bền vững, phát triển xanh trong kỷ nguyên số; Tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; Tiên phong trong chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; Tiên phong trong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên; Tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và kết nối dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Cho rằng, sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra cho ngành Công Thương thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Công Thương cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để dẫn dắt, thúc đẩy, ngành Công Thương phát triển.

Khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các đồng chí trong thực hiện sứ mệnh của mình; với phương châm “sản xuất là việc làm; giao thương mở lối; thịnh vượng mở đường; hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc”, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành Công Thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố Kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và trao thưởng, vinh danh doanh nghiệp xuất nhập khẩu uy tín./.