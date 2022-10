Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Công an xung kích trên mặt trận chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm công bố Bộ Công an lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số của ngành Công an. Lãnh đạo Bộ Công an công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an và công bố kết quả các nhóm tiện ích đã cung cấp cho người dân, các nhóm tiện ích đang triển khai, những tiện ích sẽ triển khai trong năm 2023.

Theo đó, ngày 25/5/2022, Bộ trưởng Công an ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, với 7 lĩnh vực công tác (gồm 32 nhiệm vụ). Đến nay, các mặt công tác đã đạt được kết quả cụ thể, nổi bật.

Về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tính đến ngày 19/9/2022, Bộ Công an đã triển khai kết nối chính thức đối với 12 đơn vị, bộ ngành, 14 địa phương và 3 Cục nghiệp vụ ngành Công an. Tổng số có hơn 27 triệu công dâ đã được đồng bộ thông tin Bảo hiểm Xã hội; hơn 97 triệu công dân được đồng bộ mũi tiêm; thông tin đăng ký xe cho hơn 1,7 triệu công dân; thông tin hộ chiếu là hơn 1,5 triệu công dân; thông tin xuất nhập cảnh vào Việt Nam hơn 224 ngàn công dân...

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu, triển khai sổ sức khỏe điện tử, tích hợp thông tin khám chữa bệnh của công dân lên ứng dụng VNeID; hướng dẫn Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam số hóa, nhập dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; tổ chức xác thực dữ liệu thông tin thuê bao với 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone để làm sạch nhằm giải quyết tình trạng SIM rác.

Công tác cấp căn cước công dân gắn chip tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, ngành đã cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trên tổng số gần 82 triệu công dân. Sau 3 tháng triển khai thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ ATM tại một số chỉ nhánh ngân hàng tại Hà Nội và Quảng Ninh, đã có 762 lượt công dân sử dụng thẻ căn cước công dân để giao dịch với tổng số tiền trên 22,73 tỷ đồng.

11.171/13.150 cơ sở y tế đã sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh (đạt 84,9%) với 1,6 triệu công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Tính đến ngày 19/9/2022, tổng số hồ sơ định danh tiện tử đã được truyền lên Trung ương là hơn 10 triệu hồ sơ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày thiết bị và ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho rằng, việc Bộ Công an chính thức công bố lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số của ngành Công an là hành động rất thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Theo Thủ tướng, quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất khó khăn và chuyển đổi số càng khó khăn hơn, vì đây là phương thức phát triển mới, là vấn đề chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Bộ Công an đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư, đặc biệt thể hiện qua việc triển khai “Đề án 06”, một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua. Những đóng góp này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chưa từng có tiền lệ và khó dự báo, cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng Công an. Trong khi đó, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Trọng tâm là ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phục vụ các dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan; đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích thiết thực của Đề án 06, góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số, quản trị thông minh.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Các dịch vụ hành chính công của ngành Công an là những dịch vụ rất gần gũi, sát thực với người dân, số lượng thực hiện lớn, nên Bộ Công an cần phát huy tính tiên phong để tạo sức lan tỏa.

Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ về quy mô, quy trình thủ tục xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc Cách mạng khoa học lần thứ 4 trong công tác nghiệp vụ ngành Công an nhằm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành của lực lượng Công an; hỗ trợ chỉ huy và triển khai công tác nghiệp vụ, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm của ngành Công an một cách tổng thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an.

Thủ tướng đề nghị ngành Công an cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phục vụ trong ngành Công an. Tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thành công của các quốc gia tiên tiến để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành Công an, tạo sự lan tỏa góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng những chiến sỹ Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức để trở thành người chiến sỹ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số; tiếp tục nêu cao và làm tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của Bộ Công an trong chuyển đổi số sẽ được hưởng ứng, đón nhận một cách tích cực từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân./.