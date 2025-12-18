Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số"

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Hội nghị đánh giá, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được triển khai quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn từ Trung ương đến cơ sở. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 3 tổ chức phối hợp liên ngành gồm Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã ban hành 23 công điện, 18 chỉ thị, 196 thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo; tổ chức 31 Phiên họp Ban Chỉ đạo và Hội nghị trực tuyến tới địa phương. Tất cả các bộ, ngành, địa phương đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 28 dự án luật và 1 nghị quyết để tạo đột phá phát triển về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành 91 nghị định thi hành các luật liên quan.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống. Ban hành Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược; ra mắt Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sàn giao dịch khoa học, công nghệ; chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam luôn thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu.

Hạ tầng số đã có bước "nhảy vọt" về năng lực, công nghệ và chất lượng với việc phủ sóng 5G đến gần 59% dân số; tốc độ Internet tăng 50 bậc, từ vị trí khoảng 60-70 thế giới năm 2020 vào top 20 thế giới năm 2025. Trong năm 2025, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và đưa vào khai thác thêm 3 tuyến cáp quang biển và trên đất liền, tăng năng lực kết nối quốc tế lên gấp 2 lần so với cuối năm 2020.

Chính phủ số được đẩy mạnh; dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện, chuyển từ bị động sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 36,8%. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 xếp hạng 71/193, tăng 15 bậc so với năm 2020.

Kinh tế số có bước phát triển vượt bậc, với số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng nhanh từ 58 nghìn năm 2020 lên khoảng 80 nghìn năm 2025; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số năm 2025 ước đạt 172 tỷ USD, tăng gấp hơn 1,7 lần so với năm 2020; quy mô thương mại điện tử năm 2025 ước đạt 36 tỷ USD, gấp 3 lần năm 2020; thanh toán không dùng tiền mặt được phổ cập rộng khắp từ thành thị đến nông thôn; công tác quản lý thuế, hóa đơn điện tử được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Triển khai Đề án 06 được thúc đẩy mạnh mẽ, lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy hiệu quả thiết thực, với việc tích hợp 16 triệu dữ liệu của các tổ chức chính trị - xã hội; làm sạch 57,9 triệu dữ liệu đất đai, 107 triệu dữ liệu hộ tịch, trên 100 triệu dữ liệu về bảo hiểm, 35,08 triệu bản ghi giấy phép lái xe… Nền tảng VNeID là công cụ số phục vụ cho người dân, doanh nghiệp được sử dụng rộng rãi, với 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân; 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được cấp; có 67 triệu tài khoản VNeID; nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp được tích hợp như tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế...

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và Đề án 06. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng và hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bộ máy Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động dần đi vào nền nếp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt; giai đoạn 2021-2025, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.241 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, hội nghị đánh giá, để hoàn thành các mục tiêu của chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm; còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ và nhiều nhiệm vụ đề ra nhưng còn chậm tiến độ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tham luận sâu về: Liên kết “3 nhà” trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác cải cách, hoàn thiện thể chế; kinh nghiệm trong cải cách hành chính trên lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở cơ sở; thực trạng cải cách hành chính trên lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở địa phương...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 với tư duy nhận thức được nâng lên, hành động quyết liệt hơn, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều mục tiêu chưa hoàn thành; nguồn lực tài chính cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu cầu; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thấp hơn nhiều mục tiêu 2% GDP; nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ, chưa có sự chuyển biến rõ nét; hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn; triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm, mới đạt 18%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công toàn trình còn thấp; an ninh mạng ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức và triển khai thiếu quyết liệt…

* Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số

Chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; phân tích tình hình thế giới và xu thế thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đối với Việt Nam, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên cho đầu tư; là đòn bẩy cho cơ cấu lại nền kinh tế, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc gia, là động lực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tạo nhiều đột phá để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên so với khu vực, thế giới trên tinh thần “cải cách hành chính thực chất, hiệu quả; triển khai Đề án 06 mạnh mẽ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên các lĩnh vực”.

Lưu ý đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số gồm thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại với phương châm “Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị thông minh”.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng; phát huy hiệu quả vai trò các Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc thành lập các đoàn công tác để đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm.

Lưu ý việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, các bộ, ngành kịp thời xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật Bưu chính (sửa đổi). Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; xây dựng Chương trình triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030. Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Đối với chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký, sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, phủ sóng 5G băng thông rộng, Internet vệ tinh Starlink và quy hoạch hạ tầng điện năng, năng lượng xanh cho các Trung tâm dữ liệu; đẩy mạnh rà soát, phân loại dữ liệu, xây dựng lộ trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng ngay các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu; khẩn trương triển khai nền tảng VNeID trở thành công cụ số quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo phát triển các dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuẩn hóa toàn diện quy trình thủ tục hành chính, triệt để khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế hồ sơ giấy; áp dụng thống nhất các trường dữ liệu thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính các cấp, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, bảo đảm kinh phí, phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ cam kết sẽ luôn kiến tạo, đồng hành, dỡ bỏ mọi điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp công nghệ hãy phát huy tinh thần dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn, tiên phong làm chủ công nghệ lõi, đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới; mỗi người dân hãy chủ động trở thành những "công dân số" văn minh, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng số để làm chủ tương lai, chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

* Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2025 được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Huân chương các loại; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.