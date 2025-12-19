Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mồ hôi, máu và nước mắt kết tinh thành những công trình kiến tạo cho sự phát triển

Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm được tổ chức đồng loạt trong cả nước. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu. Điểm cầu Trung tâm tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội; 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Trung tâm khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự sự kiện tại các điểm cầu trực tiếp có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường Trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

* Hạ tầng chiến lược – dấu ấn đậm nét của nhiệm kỳ

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ xác định tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ, vừa mang tính cấp bách nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đất nước.

Đến hết năm 2025, dự kiến cả nước hoàn thành 3.513km đường bộ cao tốc và 1.700km đường ven biển; hoàn thành đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên. Các bên liên quan cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; đưa vào khai thác 3 dự án cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép, Sông Hậu; 3 tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội; cơ bản hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh - Nha Trang và Nha Trang - Sài Gòn; hoàn thành đường dây 500 KV Quảng Bình - Hưng Yên và Lào Cai - Vĩnh Yên. Hạ tầng văn hóa, xã hội được đầu tư mạnh mẽ, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn; hoàn thành trước 5 năm việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc với hơn 334.200 căn nhà được xây dựng; triển khai 100 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới đất liền; hợp tác công tư xây dựng Trung tâm Triển lãm quốc gia thuộc top 10 thế giới…

Hiện nay, nước ta đã hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý, tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược như dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027…

Riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước 1,3 triệu tỷ, chiếm 25,4%.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công, có diện tích hơn 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế. Cùng với Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 10 công trình khác tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, toàn thể đồng bào, đồng chí cả nước lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhắc lại “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cách đây 79 năm, Thủ tướng cho rằng, tinh thần “toàn quốc kháng chiến” năm xưa, nay đã trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại - một trong ba đột phá chiến lược - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, với phương châm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp “biến nguy thành cơ”, “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” trong đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên bố trí các nguồn lực với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm như: tư không dàn trải; tháo gỡ rào cản, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng…

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội của đất nước có bước phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và tạo nền tảng định hướng cho tương lai từ đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, tiến độ thần tốc, chất lượng nâng cao, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng và mở ra không gian phát triển mới.

* Đạt 5 sự khẳng định và phải thực hiện “5 bảo đảm”

Điểm lại kết quả phát triển hạ tầng trong suốt nhiệm kỳ qua, Thủ tướng cho rằng các công trình, dự án được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật dịp này là là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những “điểm nhất”: có tổng số vốn đầu tư lớn nhất, trên 3,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất, như Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, cả nước đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%; đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng, những công trình, dự án hạ kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và dịp này đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam. Đây chính là tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những “mắt xích” quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực, với 5 sự khẳng định quan trọng: Khẳng định tầm nhìn chiến lược, đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước; thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, các công trình khẳng định quan điểm "Dân là gốc" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội. Khẳng định truyền thống văn hóa con người Việt Nam tự lực, tự cường “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa, cân đong đo đếm được”, và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; “đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường - những người “chiến sĩ” trên mặt trận không có tiếng súng, nỗ lực thi đua, phấn đấu, làm việc ngày đêm trên các công trình "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"…

“Những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt, những đêm thức trắng, những ngày làm việc xuyên lễ, Tết trên công trường, những “văn phòng không tắt đèn”… đã kết tinh thành những công trình kiến tạo sự phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân”, Thủ tướng xúc động chia sẻ.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, chính sách; các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia; cảm ơn sâu sắc tới bà con nhân dân đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà, tái định cư, chấp nhận thiệt thòi trước mắt để xây dựng kết cấu hạ tầng cho tương lai đất nước; tri ân và cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tin tưởng đầu tư, cống hiến cho một Việt Nam phát triển giàu mạnh, tự cường với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn để có được những kết quả vừa qua, Thủ tướngcho biết, trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa"; tập trung thực hiện “5 bảo đảm” trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế -xã hội.

Đó là: Bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu; Bảo đảm nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; Bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; Bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là c dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ về đích đúng hạn, bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần “Đảng chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ chính thức tuyên bố và cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trong cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã trao Huân Chương Lao động hạng Ba của Đảng, Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại./.