Thủ tướng Phạm Minh Chính: May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự sự kiện còn có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xưởng may của Tổng Công ty May 10. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc. Qua 8 thập kỷ, từ nhiệm vụ sản xuất phục vụ kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, May 10 đã không ngừng chuyển mình, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, biểu tượng của ngành Dệt may Việt Nam.

Mỗi giai đoạn phát triển của Tổng Công ty đều gắn liền với lịch sử của đất nước, với sự trưởng thành của ngành Dệt may Việt Nam, và với tinh thần lao động kiên cường, sáng tạo, cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã xây dựng May 10 trở thành một trong những doanh nghiệp lâu đời, tiêu biểu nhất của ngành Dệt may Việt Nam.

May 10 không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mà là một mô hình phát triển bền vững, đã được kiểm chứng qua thực tiễn của nhiều giai đoạn lịch sử. Triết lý xuyên suốt của May 10 là: Lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Chính từ triết lý đó, May 10 đã sớm xây dựng trường mầm non, trường cao đẳng, trung tâm y tế, hệ thống phúc lợi toàn diện, để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành qua nhiều thế hệ.

Đến nay, May 10 tạo việc làm cho hơn 1 vạn người lao động chính thức của Tổng Công ty tại 7 tỉnh, thành phố. Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng. Tổng Công ty May 10 vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong giai đoạn mới, Tổng Công ty May 10 cam kết đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, kiên định mục tiêu "Xanh hóa – Bền vững – Hội nhập" để đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới. May 10 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1 tỷ USD, xây dựng thương hiệu May 10 có vị thế vững chắc trên bản đồ thời trang quốc tế, đồng hành và đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty May 10. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng, Nhà nước tặng Tổng Công ty May 10 và Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân xuất sắc của May 10; phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới Lễ kỷ niệm lời chúc tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển đất nước, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, vượt xa các dự báo đầu năm; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD, đưa quốc gia bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Từ một nước thiếu ăn, thiếu mặc, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trong nhiều ngành hàng; kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục chinh phục dấu mốc mới qua từng năm, vừa đạt kỷ lục trên 930 tỷ USD. Trong thành tựu chung đó, ngành Dệt may đã khẳng định vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu 46 tỷ USD, đưa Việt Nam vững vàng trong Top 3 cường quốc xuất khẩu dệt may toàn cầu. Trong thành tựu của ngành Dệt may, có sự đóng góp quan trọng của Tổng Công ty May 10.

Điểm lại những mốc son quá trình ra đời, hình thành, phát triển của May 10, Thủ tướng Chính phủ cho rằng trong hành trình xây dựng và phát triển đầy tự hào 80 năm qua, từ những xưởng quân nhu trong hang đá chiến khu đến biểu tượng thời trang vươn ra quốc tế, Tổng Công ty May 10 luôn là đơn vị tiên phong, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cách đây 67 năm – ngày 8/1/1959, Bác Hồ khi về thăm Xí nghiệp May 10 đã dạy: “Tư tưởng thông thì công việc tốt”. Người nhắc nhở: “Sản xuất phải tiết kiệm, sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống” và quan trọng nhất là tinh thần: “Yêu nhà máy như nhà mình”. Lời dạy của Người đã thấm sâu vào từng đường kim mũi chỉ, tạo nên bản sắc văn hóa Tổng Công ty May 10 độc đáo: Tiết kiệm - Sáng tạo - Kỷ luật.

Đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Tổng Công ty May 10 đã đạt được, Thủ tướng khẳng định, May 10 luôn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua, với doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh thị trường khó khăn, đã khẳng định vị thế của May 10 trên bản đồ dệt may thế giới; cùng với đó linh hoạt trong việc quay lại khai thác thị trường nội địa 100 triệu dân khi xuất khẩu gặp khó là một bước đi chiến lược rất đúng đắn.

Tổng Công ty là minh chứng cho một doanh nghiệp có tâm và có tầm, lấy người lao động làm trung tâm. Mô hình trường mầm non chăm sóc trẻ từ 6 tháng tuổi, hỗ trợ học phí cho con em công nhân và các cơ sở y tế tại chỗ là hình mẫu về an sinh xã hội cần được lan tỏa .

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để May 10 tiếp tục là lá cờ đầu của ngành Dệt may cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Dệt may và Tổng Công ty May 10 tiếp tục đồng thời tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, May 10 phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi kép xanh hóa và số hóa, vì xanh hóa không còn là lựa chọn mà là “mệnh lệnh của thời đại”; phải đi đầu trong lộ trình Net Zero, sử dụng nguyên liệu tái chế và năng lượng sạch để vượt qua các rào cản thuế carbon quốc tế; số hóa là vũ khí chiến lược để tối ưu hóa quản trị và nâng cao năng suất; hãy biến AI, Big Data thành công cụ đắc lực để tối ưu hóa sản xuất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thử ứng dụng may đo tự động áp dụng tại xưởng may của Tổng Công ty May 10. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

May 10 phải nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu: Phải dịch chuyển mạnh mẽ từ gia công đơn thuần sang các phương thức có giá trị gia tăng cao như FOB, ODM và làm chủ thiết kế, thương hiệu. “Việt Nam phải tiến lên nấc thang cao hơn, không chỉ là nơi may thuê mà phải là nơi định hình phong cách thời trang thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Với mong muốn xây dựng và bảo vệ Thương hiệu Quốc gia, Thủ tướng yêu cầu phải biến Tổng Công ty May 10 thành một thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam; phải làm sao để thế giới biết đến Tổng Công ty May 10 không chỉ là những bộ vest đẹp, mà là một biểu tượng thời trang văn minh, trách nhiệm và đầy trí tuệ Việt Nam. Hãy tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để đưa thương hiệu Việt ra biển lớn.

Lưu ý việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa 100 triệu dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị không lãng quên thị trường gần 100 triệu dân - “tấm khiên” thị trường trong nước. Phải mang những sản phẩm tinh hoa nhất phục vụ nhân dân mình, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó, chăm lo nguồn lực con người, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng Đảng vững mạnh: Con người là tài sản quý nhất; phải giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nhân văn và đoàn kết; giữ vững và phát huy hơn nữa các mô hình an sinh xã hội, để người lao động thực sự coi Tổng Công ty May 10 là ngôi nhà của mình, để mỗi đường kim mũi chỉ đều thấm đượm tình yêu và trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Tổng Công ty May 10. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Mong muốn May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty chú trọng công tác phát triển Đảng, lấy sự gương mẫu của đảng viên làm động lực cho sự phát triển bền vững.

Chúc “May 10 bản lĩnh rạng ngời, vững bước, phát triển nhanh bền vững”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống 2 lần Anh hùng, May 10 sẽ tiếp tục “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, tiếp tục nối dài “sợi chỉ vàng” dệt tương lai bứt phá, vươn tầm, xây dựng Tổng Công ty May 10 ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.