Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Vui mừng gặp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam và các cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đây là hoạt động thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc cũng như thể hiện sự ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng đối với Ngài Đại sứ.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngày 3/9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc điện đàm rất thành công với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung. Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành 32 hoạt động song phương trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục…

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng với các Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, hai bên đã đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy cụ thể hóa nội dung “Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện” và các thỏa thuận hợp tác giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn đến Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã đón đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam trọng thị, thân tình và chu đáo, Thủ tướng cho biết, ngay sau khi trở về Việt Nam sau chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Ngoại giao khẩn trương đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan của Việt Nam triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm, trên tinh thần “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả cụ thể”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngài Đại sứ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; triển khai thực chất 41 văn kiện hợp tác mà hai chính phủ, các doanh nghiệp và địa phương hai nước đã ký trong chuyến thăm vừa qua.

Hai bên cần tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế - một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ hai nước; triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Đánh giá cao Hàn Quốc đã chính thức cấp phép cho quả bưởi tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào Hàn Quốc và thúc đẩy cho quả chanh leo, quả vải, chôm chôm và các sản phẩm từ động vật của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc sớm gỡ bỏ hạn ngạch sản phẩm tôm của Việt Nam vào Hàn Quốc; hỗ trợ tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là hệ sinh thái của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam cả chiều rộng và bề sâu, nhất là trong các ngành công nghiệp về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, sản xuất chất bán dẫn, công nghệ sinh học, đô thị thông minh; mở rộng giao lưu trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp giữa hai nước; triển khai các dự án đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Hàn Quốc tích cực xem xét gói tín dụng lớn với lãi suất ưu đãi cho phát triển hạ tầng chiến lược tại Việt Nam, nhất là hạ tầng giao thông như xây dựng đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị có quy mô lớn, dài hạn, mang tính biểu tượng cho sự hợp tác song phương.

Thủ tướng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác, với các dự án, chương trình cụ thể trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chống biến đổi khí hậu, hợp tác lao động, du lịch, hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân; đặc biệt là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Mong muốn hai bên cần hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN - Hàn Quốc; thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn cơ chế Mekong - Hàn Quốc; Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Hàn Quốc tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam cho biết, Đại sứ quán nói riêng và Hàn Quốc nói chung đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc và chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ cho biết, Đại sứ quán đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng Việt Nam phục vụ cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol; đang tích cực chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới của lãnh đạo hai nước; ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư; tích cực xem xét mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan.

Đại sứ cũng cho biết, hai bên đang phối hợp, triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; xúc tiến để hai bên ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên; đàm phán phấn đấu mỗi năm có thêm 02 sản phẩm nông, thủy sản của nước này vào nước kia, trước mắt sẽ có vải thiều và chanh dây của Việt Nam vào Hàn Quốc; hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.

Đại sứ Choi Young Sam cho biết, Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, dược phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng, khoáng sản, hạ tầng chiến lược, lao động việc làm…; mong muốn Việt Nam đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả tại Việt Nam./.