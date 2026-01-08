Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để thúc đẩy dự án nhà máy điện hạt nhân

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế liên quan.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009. Nhưng sau đó, vào năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, cuối năm 2024, Trung ương Đảng, Quốc hội thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân và tổ chức 3 phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đến nay, các bộ, ngành đã xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật, các nghị định liên quan xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bộ Công Thương cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị về xây dựng nhà máy điện hạt nhân; xây dựng dự thảo trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù, đặc biệt xây dựng nhà máy điện hạt nhân; lên phương án sắp xếp, tìm kiếm nguồn vốn cho dự án…

Thủ tướng Chính phủ đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn công nghiệp – năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng để bảo đảm cung ứng điện cho giai đoạn sau năm 2031.

Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đã trải qua 28 vòng đàm phán với đối tác Liên bang Nga để trình Chính phủ 2 nước ký kết Hiệp định về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; cùng với đó, đang đàm phán với đối tác Nhật Bản để chấm dứt thỏa thuận về việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, đồng thời xây dựng phương án để triển khai dự án này.

Các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế đã xây dựng, tiến hành đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án nhà máy điện hạt nhân; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai các bước để tổ chức di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 15 nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương. Đến nay có 12 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 3 nhiệm vụ đang triển khai.

Đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương đã tích cực triển khai công việc được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các công việc, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, có lúc, có nơi còn thụ động, một số công việc triển khai chậm, nhất là trong công tác đàm phán Hiệp định hợp tác; bố trí vốn và cơ sở pháp lý cho công tác giải phóng mặt bằng...

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền; nếu có vướng mắc phát sinh thì báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chỉ đạo, giải quyết, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương chủ động thông báo cho phía Nhật Bản về việc không hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời, chủ trì hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ quyết định việc chấm dứt điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất để trao đổi, đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 01/2026.

Bộ Công Thương chủ động theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22/8/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương, EVN, PVN và các cơ quan liên quan trong quá trình trao đổi, đàm phán với các đối tác, kịp thời có ý kiến theo kênh ngoại giao để thúc đẩy xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác đầu tư xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 01/2026; xây dựng ban hành quy chuẩn quốc gia về điện hạt nhân.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, đề xuất bổ sung nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để triển khai dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; đồng thời khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chủ động tổ chức đàm phán với các đối tác về hiệp định/thỏa thuận cung cấp tín dụng cho dự án Nhà máy điện Ninh Thuận 1, Nhà máy điện Ninh Thuận 2, bảo đảm đồng bộ với Hiệp định hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, trước ngày 15/01/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với việc EVN hoàn thiện đề án đào tạo nguồn nhân lực phát triển điện hạt nhân. Ngân hàng Nhà nước có phương án về thanh toán trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong tháng 01/2026; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ triển khai dự án di dân tái định cư để bảo đảm thanh toán cho người dân và tổ chức trong tháng 01/2026.

Khánh Hòa tập trung triển khai công tác bồi thường, tái định cư, sớm di dời các hộ dân bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong quý I/2026; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm người dân ra nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định với nguyên tắc tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tham gia đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bảo đảm hoàn thành trong tháng 01/2026; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

EVN phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN chủ động phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhanh chóng ổn định sinh kế cho các gia đình tại nơi ở mới để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân địa phương; chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để được tiếp tục sử dụng tài liệu của Nhật Bản về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo họp hàng tháng để rà soát, kiểm điểm việc triển khai các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân; với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới./.