Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các tuyến đường bộ cao tốc và kết quả triển khai Chiến dịch Quang Trung ở miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nhân dân Khu Tái định cư xã Tuy An Tây, phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khẩn trương đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã di chuyển bằng ô tô thực hiện hành trình kiểm tra, tặng quà, động viên các lực lượng thi công các dự án thành phần đường bộ cao tốc từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua địa bàn 4 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa gồm: Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang.

Các dự án có tổng chiều dài 351,1km; tổng mức đầu tư 70.255 tỷ đồng; trong đó đã hoàn thành, đưa vào khai thác toàn bộ hơn 83 km đoạn Vân Phong – Nha Trang từ ngày 19/4/2025. Với gần 268km còn lại đã hoàn thành hơn 214km tuyến chính đoạn từ đầu tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đến phía Nam hầm Cù Mông; đang hoàn thiện các thủ tục để đưa các dự án vào khai thác, sử dụng trước ngày 10/3/2026 và 53,7km còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 3/2026.

Báo cáo với Thủ tướng ngay tại công trường thi công dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của mưa, bão trong thời gian qua, công trường phải dừng thi công, ảnh hưởng một số vị trí, hạng mục công trình bị hư hỏng, sạt lở... nên đến nay mới hoàn thành nền mặt đường tuyến chính, đang thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, rãnh đỉnh, bậc nước.

Còn tại dự án Chí Thạnh – Vân Phong do đi qua khu vực phải xử lý nền đất yếu, thời gian đầu công tác cấp mỏ vật liệu cho dự án kéo dài, điều kiện khai thác khó khăn đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ gia tải, xử lý nền đất yếu. Thời tiết khu vực dự án diễn biến bất thường, mưa nhiều hơn thường lệ, đặc biệt do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 17-24/11/2025 nên đến nay đang tiếp tục triển khai thi công móng mặt đường và hệ thống an toàn giao thông.

Tại 5 dự án cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, các đơn vị cũng đang lắp đặt, hoàn thiện hệ thống giám sát điều hành giao thông để kịp hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 30/4/2026; đã hoàn thành tư xây dựng 4 trạm dừng nghỉ, sẵn sàng phục vụ khai thác và đang xây dựng 1 trạm dừng nghỉ, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.

Sau khi kiểm tra toàn tuyến đường bộ cao tốc từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, chiều tối cùng ngày tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai các dự án, cũng như cho ý kiến về việc đầu tư dự án đường bộ cao tốc trục Đông – Tây để kết nối, khai thác đồng bộ, liên thông với tuyến cao tốc trục Bắc – Nam trên khu vực miền Trung.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao các chủ thể liên quan trong việc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn 4 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, nhất là các lực lượng trên công trường và các địa phương đã khắc phục khó khăn về thiên tai, thời tiết, điều kiện thi công, tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu để thúc đẩy triển khai các dự án; đặc biệt cảm ơn người dân địa phương đã nhường đất, ủng hộ triển khai các dự án.

Điểm lại tình hình triển khai các dự án cao tốc tại miền Trung và cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành các dự án cao tốc tại miền Trung góp phần hoàn thành mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan phối hợp địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác, sử dụng các đoạn tuyến đã hoàn thành thi công xây dựng trước ngày 10/3/2026 đảm bảo thông suốt, an toàn, an ninh. Đối với 53,7km còn lại, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo hoàn thành trong tháng 3/2026; khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan và tổ chức triển khai thi công hoàn thiện các ống hầm để đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Về hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ, Thủ tướng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, để đưa vào khai thác đồng bộ với các dự án cao tốc. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, công tác hoàn nguyên, đảm bảo vệ sinh, môi trường, tạo điều kiện thuận tiện cho đi lại, sinh hoạt, lao động, sản xuất của người dân.

Thủ tướng yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bố trí lực lượng tuần tra, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện theo phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường mới ngay khi đưa vào khai thác; xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm gây mất an toàn giao thông trên tuyến, đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn, thông suốt.

Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành tổ chức khai thác tối ưu hiệu quả các tuyến cao tốc. Trong đó, các địa phương rà soát lại, hoàn thiện quy hoạch; thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ cấu lại vật nuôi, cây trồng; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới; xây dựng và khai thác các nút giao, trạm dừng nghỉ phù hợp theo quy định pháp luật, kết hợp giữa kinh doanh và xây dựng cảnh quan theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, các địa phương phải xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng; gắn với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi dự án đi qua để người dân có nơi ở mới, sinh kế và sản xuất kinh doanh mới tốt hơn nơi cũ; tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, bảo vệ công trình hạ tầng giao thông.

Đối với kiến nghị của các địa phương về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ trục ngang kết nối với cao tốc trục Bắc – Nam trên địa như tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, cao tốc trục ngang tỉnh Đắk Lắk…, Thủ tướng cho biết, đây đều là các dự án thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc giao đoạn 2026-2030, với mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc.

Thủ tướng nhất trí về mặt nguyên tác đầu tư các tuyến cao tốc này, trên tinh thần 3 có: “có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân và có lợi cho doanh nghiệp”; trong đó, địa phương phải đóng góp cao nhất theo khả năng, khai thác tối đa lợi ích mà các tuyến giao thông mang lại, khai thác tối đa không gian phát triển mới của đất nước.

Miền Trung hồi sinh mạnh mẽ sau bão lũ

Cũng trong chuyến công tác tại miền Trung, ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là kết quả triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ cuối năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nhân dân Khu Tái định cư xã Tuy An Tây, phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Di chuyển qua các địa phương chịu thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến cuộc sống, cảnh quan khu vực miền Trung đang hồi sinh mạnh mẽ. Thủ tướng đánh giá cao các tỉnh, thành phố, với sự giúp đỡ của Trung ương, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đồng bào, đồng chí đã thực hiện tốt, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, với tinh thần càng khó khăn, càng nỗ lực.

Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm nhân dân Khu tái định cư Quảng Đức ở xã Tuy An Nam, phía Đông tỉnh Đắk Lắk – khu dân cư là nơi ở mới của 36 hộ dân ở xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk bị mất nhà do bão lũ hồi cuối năm 2025, được triển khai xây dựng cấp thiết trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân Khu Tái định cư xã Tuy An Tây và Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến từng nhà dân tại Khu tái định cư Quảng Đức, thăm hỏi người dân khi về các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện điện, nước sinh hoạt, Internet… khi có nhà mới. Người dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được sinh sống trong ngôi nhà mới cùng những phần quà có ý nghĩa thiết thực như ti vi, tủ lạnh… của các đơn vị trao tặng để đón Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nhân dân Khu Tái định cư xã Tuy An Tây, phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng tặng quà người dân Khu tái định cư Quảng Đức, cho biết thiên tai, lũ lụt hồi cuối năm 2025 gây hậu quả nặng nề cho người dân khu vực miền Trung. Thực hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt là đảm bảo mọi người dân phải có nhà ở trước Đại hội XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng đã phát động và thần tốc hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” với hơn 1.500 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi được xây dựng lại và hơn 34 ngàn căn nhà bị hư hỏng nặng được sửa chữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân Khu Tái định cư xã Tuy An Tây và Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Vui mừng chứng kiến người dân đã ổn định nơi ở mới, Thủ tướng yêu cầu địa phương xây dựng Khu tái định cư Quảng Đức thành khu dân cư kiểu mẫu. Các bên liên quan đầu tư xây dựng hạ tầng đầy đủ, đồng bộ gồm hệ thống đường giao thông, điện, nước, sóng điện thoại, Internet, nhà văn hoá, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ… để nhân dân tiếp cận y tế, giáo dục bình đẳng; trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, để người dân ổn định cuộc sống.

Thủ tướng mong muốn người dân Khu tái định cư Quảng Đức tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, môi trường xanh, sạch, đẹp; khu dân cư không tệ nạn, không trộm cắp, không ma tuý; phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tin tưởng và ủng hộ, đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Phạm Phụng, người vừa được hỗ trợ tái định cư tại Khu tái định cư Quảng Đức bày tỏ, nhờ "Chiến dịch Quang Trung", bà con được “an cư để lạc nghiệp”, có điều kiện tiếp tục xây dựng đời sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bà con rất phấn khởi và cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về tận Khu tái định cư thăm, động viên. Bà con tin tưởng và quyết tâm xây dựng khu dân cư này thành khu dân cư kiểu mẫu như lời căn dặn của Thủ tướng./.