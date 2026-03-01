Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông tại khu vực miền Trung

Công trường thi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ Dự án tuyến đường cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị thi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.



Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, tổng mức đầu tư hơn 21 ngàn tỷ đồng, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án khởi công đầu năm 2023, đến nay đã hoàn thành toàn bộ 88km tuyến chính, đang thi công một số vị trí hộ lan tôn sóng, đường gom và nút giao.



Trong đó, đã hoàn thiện thủ tục nghiệm thu 44/88km, đủ điều kiện đưa vào khai thác; 44km còn lại chủ đầu tư đang khắc phục một số nội dung tồn tại theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu, dự kiến hoàn thành toàn bộ thủ tục để đưa vào khai thác trong tháng 3/2026. Cùng với thi công tuyến đường, các đơn vị cũng tích cực thi công hệ thống giám sát, điều hành giao thông; xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc.



Đối với Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài 70,1km, qua địa phận tỉnh Gia Lai; tổng mức đầu tư 12.401 tỷ đồng. Đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 7.313/7.322 tỷ đồng, tương đương 99,9%; đã hoàn thành toàn bộ 70,1km tuyến chính và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác; khối lượng còn lại gồm 2,06km đường gom, 12 bậc nước, rãnh đỉnh, rãnh cơ…



Hệ thống giám sát, điều hành giao thông, phần xây lắp đạt sản lượng 32/62,5 (51,2%) giá trị hợp đồng, phần thiết bị đang bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Trên tuyến có 1 trạm dừng nghỉ sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 7/2026; đồng thời đang làm trạm tạm với đầy đủ công trình thiết yếu để phục vụ khai thác.



Kiểm tra dọc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê; hỏi thăm, tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc các kỹ sư, công nhân đã gác lại công việc gia đình, bám trụ xuyên Tết trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án hoàn thành.



Thủ tướng chỉ đạo sau khi các tuyến cao tốc này đi vào hoạt động, 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phải quy hoạch không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc, tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, khu kinh tế để tận dụng tối đa lợi ích do dự án mang lại.



Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm động viên nhân dân ở các khu vực tái định cư, nỗ lực bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ; rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh triển khai Dự án Đường sắt cao tốc trục Bắc - Nam, trước hết sẽ phải triển khai công tác giải phóng mặt bằng mà dự án đi qua hai tỉnh.



Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để sớm nghiệm thu các hạng mục, đưa công trình sớm vào khai thác, đem lại lợi ích cho địa phương và người dân.



* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ thuộc Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai.



Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư 3.245,089 tỷ đồng; xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương. Dự án được khởi công tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026.



Hiện tại, các nhà thầu đã xây dựng kế hoạch, tiến độ huy động nhân lực, thiết bị vật tư vật liệu nhằm tổ chức thi công xây dựng hoàn thành công trình theo tiến độ; nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công đắp nền tại hiện trường; khối lượng thực hiện đắp nền đạt 2.100.000m3. Giá trị khoảng 480 tỷ đồng. Dự kiến tháng 3/2026 hoàn thành công tác đất, tháng 5/2026 hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm, tháng 6/2026 hoàn thành mặt bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn, tháng 7/2026 tiến hành bay hiệu chuẩn.



Dự án đến nay cơ bản không có khó khăn, vướng mắc, để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian tới, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu sẽ tăng cường nhiều mũi thi công và tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.



Tại công trường thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ thuộc Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say quên mình của đội ngũ kỹ sư, công nhân không quản nắng mưa, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", lưu ý bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thì cần hết sức chú trọng bảo đảm chất lượng công trình; các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.



Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại công trường, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm tháng 6 hoàn thành và đầu quý III/2026 đưa công trình vào vận hành, thay vì tháng 9/2026 như kế hoạch trước đây.



Thủ tướng yêu cầu phải tối ưu hóa hiệu quả khi công trình này đi vào vận hành; giao tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành Cảng hàng không Phù Cát trên nguyên tắc "ai làm tốt nhất thì giao người đó"./.