Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không gây phiền hà, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Thủ tướng tặng thầy thuốc Việt Nam thông điệp: Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đặc biệt là 71 nhà khoa học, quản lý tiêu biểu của ngành y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, giai đoạn 2021-2025 tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài. Tuy nhiên, hoạt động của ngành Y tế nước nhà vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Tuổi thọ trung bình đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ngày càng giảm. Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Năm 2025, nước ta ước thực hiện đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 8/9 chỉ tiêu cho ngành, lĩnh vực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành Y tế phát sinh như mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, cấp phép lưu hành thuốc, thiết bị, vật tư y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh...

Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ; làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới, như ghép tạng đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư…

Công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc, đặc biệt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được các tổ chức quốc tế và thế giới đánh giá cao. Hiệu quả công tác quản lý và đẩy mạnh phát triển dược, hạ tầng và thiết bị y tế được nâng cao.

Số cơ sở sản xuất thuốc trong nước tăng mạnh từ 158 nhà máy vào năm 2015 đến 240 nhà máy vào năm 2024, đáp ứng trên 70% nhu cầu thị trường về số lượng và chiếm 47% về giá trị và đã xuất khẩu ra thế giới. Cả nước hiện có 7 nhà máy sản xuất vaccine với 16 loại vaccine cung cấp 10/12 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID đã được triển khai trên toàn quốc; hoàn thành trên 27 triệu hồ sơ sức khỏe của người dân; có 71,3% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử…

Tại cuộc gặp mặt, các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, cán bộ quản lý y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự chia sẻ và đồng thuận của người dân để ngành Y tế thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan phát triển ngành Y tế như: hoàn thiện thể chế liên quan lĩnh vực ghép tạng; nghiên cứu, sản xuất dược, vaccine; có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân lực; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại trang bị cho các bệnh viện; đầu tư cho y tế cơ sở và công tác phòng bệnh…

Tại buổi gặp mặt, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đến các đại biểu và các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và cán bộ, nhân viên ngành y tế lời vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhắc lại câu nói của Hippocrates và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thầy thuốc, Thủ tướng nhấn mạnh nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống – sức khỏe và hạnh phúc của con người; là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang là bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người. Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng “y lý”, “y thuật”; vừa là những “thiên thần áo trắng” thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng “y đức”.

Điểm lại quá trình phát triển, cống hiến của ngành Y tế trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành Y tế. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành y tế.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng cho rằng, ngành Y tế Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển và những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch bệnh được nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai thành công. Chuyển đổi số y tế có bước tiến rõ nét; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh từng bước được cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn.

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra, Thủ tướng đề nghị toàn ngành Y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế quán triệt 6 nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, toàn ngành phải xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị.

Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, công nghiệp dược, công nghiệp y tế; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.

Ngành tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “3 có: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp”; thực hiện 5 không “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho bệnh nhân; không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất”; thúc đẩy hợp tác công - tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…; tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân; tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Ngành đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia; sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Y tế xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Toàn ngành đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường học thuật cởi mở, minh bạch; khuyến khích hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và ngành y tế, cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và khoa học công nghệ quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành Y tế thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thầy thuốc như mẹ hiền” và tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc thông điệp gồm 20 chữ "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân". Thủ tướng tin tưởng, với sự tham gia chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, y bác sĩ, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học của thế giới, mang lại lợi ích cho người dân, góp phần quan trọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc./.