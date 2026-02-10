Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là khi Tết đến Xuân về

Dự sự kiện có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, Thanh Hoá. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Đảm bảo tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo

Cẩm Thạch là xã miền núi nằm ở phía Bắc, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 94km. Sau hợp nhất, xã có tổng diện tích tự nhiện hơn 106km2, dân số gần 32.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kinh và Mường. Xã Cẩm Thạch có 4 trường trung học cơ sở; 4 trường tiểu học và 4 trường mầm non, với tổng số 5.676 học sinh; điều kiện cơ sở vật chất giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội) tài trợ; Binh đoàn 12 thi công. Dự án đầu tư xây dựng trường đảm bảo đồng bộ, hiện đại, trên tổng diện tích 11.000 m2, gồm các hạng mục: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị.\

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thân ái gửi tới toàn thể nhân dân, các thầy cô, anh, chị, em công nhân, người lao động, các cháu học sinh xã Cẩm Thạch và tỉnh Thanh Hóa lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh tham dự Lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, xác định nguồn lực con người là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của một quốc gia, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục và đào tạo càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã có chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó Thanh Hóa có 16 trường. Việc đầu tư xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch tiếp nối và hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa; có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục đào tạo và sự phát triển của xã miền núi Cẩm Thạch.

Biểu dương Bộ Quốc phòng đã quan tâm chỉ đạo, các đơn vị Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đã dành kinh phí tài trợ xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và xã Cẩm Thạch nghiên cứu đầu tư xây dựng trường theo tiêu chuẩn của 248 trường liên cấp tại các xã biên giới, xong trước 31/8/2026 để đón học sinh vào học từ năm học 2026 – 2027. Trường phải được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xanh, sạch với tầm nhìn 100 năm, xây dựng hệ sinh thái về giáo dục tại đây, với đầy đủ các hạng mục nhà hiệu bộ; khu bán trú; giảng đường với phòng học ngoại ngữ, tin học; khu vực phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa; khu nhà ăn, khu vệ sinh với đầy đủ các trang thiết bị…

Thủ tướng chỉ đạo các nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát dự án phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “3 ca 4 kíp”, quyết liệt thi công sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, môi trường, phòng, chống cháy, nổ; đưa công trình vào khai thác đúng hẹn.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ưu tiêu nguồn lực tập trung xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã khởi công năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026; chuẩn bị để khởi công 10 trường còn lại trong tháng 2/2026; rà soát, có giải pháp cụ thể đối với các cháu học sinh chưa được vào học do thiếu trường, thiếu lớp.

Thanh Hóa phải kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch và các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp. Tỉnh tăng cường quản lý nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công trình hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công trình sớm được nghiệm thu, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Lưu ý phải xây dựng trường học thành “hệ sinh thái giáo dục kiểu mẫu”, Thủ tướng chỉ rõ, trường học không chỉ dạy chữ mà phải là nơi gìn giữ, phát huy bản sắc, văn hóa, truyền thống, gắn với tư duy khoa học, hiện đại, hội nhập; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; không để xảy ra tình trạng công trình khánh thành nhưng thiếu thiết bị hoặc không bảo đảm chất lượng, không thể vận hành được ngay.

Đối với nhà trường, các thầy cô và học sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động xây dựng nhà trường là nơi “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; thực sự trở thành mái nhà thứ hai của các em học sinh, trung tâm văn hóa, tri thức của địa phương.

Các thầy cô luôn tâm huyết, giữ ngọn lửa yêu nghề, yêu trò, không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải gương mẫu trong rèn luyện, khích lệ, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng để các thế hệ học sinh được chắp cánh ước mơ, vươn lên thay đổi cuộc đời. Các em học sinh chủ động, tích cực rèn luyện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”; học tập thật tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương tươi đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện tiếp cận bình đẳng về giáo dục theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, song phải xuất phát với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm từ trái tim đến trái tim để những ngôi trường tạo điều kiện cho các thế hệ học sinh học tập, rèn luyện, tạo nguồn nhân lực phát triển quê hương mạnh mẽ vươn lên cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giao viên, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thạch, Thanh Hoá. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, kết hợp trợ giúp thường xuyên và đột xuất, phát huy truyền thống nhân đạo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hướng tới xã hội phát triển bền vững, đặc biệt là mỗi khi Tết đến Xuân về và đối với người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa dành nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, trong đó tách đối tượng bảo trợ xã hội với người nghèo để có giải pháp phù hợp, tiếp tục quan tâm, rà soát tiếp tục xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân Thanh Hóa phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, luôn quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân và người lao động.

Năm 2025, bên cạnh những kết quả quan trọng, toàn diện về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội của Thanh Hóa cũng là một điểm sáng. Đây là một trong những địa phương chủ động, đi đầu về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; chăm lo các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% so với năm 2024…

Triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp, ngành của Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách, hộ khó khăn, công nhân, người lao động; hoàn thành tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho người có công, thân nhân người có công với tổng số 178.818 lượt người, tổng kinh phí 116,7 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đã tiếp nhận, vận động ủng hộ 43.149 suất quà, trị giá 27,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 106 Nhà đại đoàn kết trị giá 2,42 tỷ đồng…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh Hoá tiếp tục triển khai tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tỉnh tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo theo hướng toàn dân, toàn diện; huy động sự tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế; xây dựng lưới an sinh xã hội bền vững, bao trùm để mọi người đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa phải tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều chỉnh các chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỉnh xây dựng thị trường lao động - việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường…

Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động quan tâm phát triển bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt chế độ lương, thưởng, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Những người nghèo, cận nghèo cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, nâng cao cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo Tết chu đáo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ, minh chứng cho sự gần gũi, trách nhiệm và tấm lòng vì dân; góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khoẻ.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch; tặng 50 suất quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thạch; tặng quà cho đại diện 100 gia đình chính sách, hộ nghèo và đại diện 100 công nhân, lao động ở xã Cẩm Thạch và tỉnh Thanh Hoá.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và tặng quà, chúc Tết gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, thương binh hạng 1/4 ở thôn Tô, xã Cẩm Thạch. Ân cần thăm hỏi sức khoẻ, tình hình chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 của gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân mãi mãi khắc ghi, tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước; chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của thế hệ đi trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, thương binh 1/4, ở thôn Tô, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng mong thương binh Vũ Xuân Hoạt luôn khỏe mạnh, luôn là tấm gương sáng tiếp tục động viên, giáo dục nhân dân địa phương, thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn./.