Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khai thác thương mại sân bay Long Thành vào cuối năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện kết luận của Tổng bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị tại công trường dự án và Kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Tổng Công ty cảng hàng không (ACV) đã khẩn trương phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, nhà thầu tại công trường tập trung triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành dự án.

Đến nay, toàn bộ các gói thầu thi công đã huy động đầy đủ cán bộ lãnh đạo, số lượng cán bộ kỹ thuật cần thiết cũng như các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát để tiến hành triển khai thi công tại công trường. Bên cạnh việc huy động đủ số lượng máy móc trang thiết bị, thường xuyên có gần 9.000 cán bộ, công nhân làm việc tại công trường.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 145 gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn đang được thúc đẩy; tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.102 tỷ đồng, bằng 74% so với giá trị đã ký hợp đồng; giá trị giải ngân đạt khoảng 40.688 tỷ đồng.



Các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn đang rà soát, xây dựng lại tiến độ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoàn thành công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý IV năm 2026.

Song song với thi công Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thúc đẩy dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đầu tư tuyến nối đường trục chính Cảng hàng không quốc tế Long Thành kết nối với tuyến đường tỉnh 769E…

Sau khi kiểm tra thực tế, tặng quà động viên lực lượng thi công trên công trường, Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu về tình hình triển khai, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại theo kế hoạch.

Theo các bộ, ngành, đơn vị hiện nay, công tác huy động nguồn lực đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu lên tới 14.000 người; điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường không thuận lợi do mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng và bụi. Đặc biệt, một số cán bộ kỹ thuật, công nhân nghỉ việc, bỏ dở công việc giữa chừng.

Cùng với đó, công tác nghiệm thu và thanh toán bị chậm, nhất là từ sau ngày 26/1/2026, công tác thanh toán các gói thầu đều tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng. Do ảnh hưởng xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến tăng giá các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhiên liệu cũng như chi phí thi công các gói thầu của dự án.

Để đảm bảo yêu cầu khai thác đồng bộ, hiệu quả khi đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào hoạt động, việc khớp nối và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kết nối với sân bay là rất cần thiết. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác khớp nối tiến độ, bảo đảm đồng bộ khi đưa cảng vào khai thác.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và được Chính phủ phê duyệt dự án vào năm 2020, song tới tháng 8/2023 mới khởi công một số dự án thành phần và đến tháng 9/2025 đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Nêu 5 khía cạnh hiệu quả cần đánh giá kỹ của việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn 2 năm triển khai, nhiều dự án thành phần của Dự án đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành như: Trung tâm điều khiển không lưu; đường băng cất hạ cánh, sân đỗ; đặc biệt là Nhà ga hành khách đang trong giai đoạn hoàn thiện; các băng chuyền, ống dẫn, hangar đang được lắp đặt; hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng điện, viễn thông, giao thông nội bộ… đang được gấp rút triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhấn mạnh quan điểm: Trong quá trình triển khai, ai sai, ai vi phạm pháp luật thì phải xử lý, những người làm đúng, vô tư, trong sáng cần được khẳng định và dự án phải được thúc đẩy triển khai, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an sớm có kết luận để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán cho các gói thầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan phối hợp, đề xuất phương án hỗ trợ các đơn vị do giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu, vật tư, vật liệu, thiết bị các gói thầu của dự án. Các nhà đầu tư, đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp xăng dầu, điện, cấp thoát nước, viễn thông; rà soát việc đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc; đầu tư xây dựng các hangar…

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo cụ thể việc đầu tư, xây dựng các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành như: các tuyến đường bộ và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn - Nhơn Trạch, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến đường sắt đô thị Suối Tiên - Biên Hòa - Long Thành, Tân Sơn Nhất - Long Thành...

Nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thành công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm nhất trong quý III/2026 để tổ chức khai thác thương mại trong quý IV năm 2026, Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường, an toàn, chống tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kiện toàn bộ máy của ACV để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thông suốt; thành lập tổ công tác để rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn tại dự án; xây dựng quy hoạch các công trình phi hàng không; quy hoạch thành phố sân bay Long Thành, phát triển kinh tế hàng không…/.