Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi: Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025 Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tổng thống Cyril Ramaphosa bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, đang vươn mình phát triển mạnh mẽ và một lần nữa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 10 vừa qua.

Tổng thống Cyril Ramaphosa trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nam Phi, khẳng định Nam Phi luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống gần gũi và là đối tác quan trọng hàng đầu của Nam Phi tại châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Nam Phi về những bước phát triển hết sức mạnh mẽ và vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Nam Phi trên trường quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và các nhà lãnh đạo Nam Phi.

Cảm ơn Tổng thống Nam Phi đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với vai trò, vị thế và kinh nghiệm của Nam Phi, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy sự tham gia của các nước, trong đó có các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

Triển khai cam kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nam Phi đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy.