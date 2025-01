Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hoà Séc Petr Pavel. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Petr Pavel chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), coi đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ Séc - Việt Nam ngày càng phát triển; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định không có đất nước nào ở châu Á mà Séc có quan hệ tốt như với Việt Nam; mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Séc tươi đẹp, bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Séc đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập châu Âu, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Séc tại khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Tổng thống Petr Pavel; cảm ơn sự tiếp đón chân tình, trọng thị của các nhà lãnh đạo và nhân dân Séc dành cho Đoàn; nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và hỗ trợ vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của nhân dân Séc đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.

Thủ tướng khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Séc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo cho Tổng thống Petr Pavel về kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Petr Fiala. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến thời khắc có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước, đó là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trao đổi về định hướng và những biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Petr Pavel sớm thăm Việt Nam.

Về kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau có mặt nhiều hơn trên thị trường mỗi bên; khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh như chuyển đổi số, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến chế tạo, khai thác và chế biến khoáng sản...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, giao lưu nhân dân. Tổng thống Petr Pavel đánh giá cao việc Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân Séc trong năm 2025 và mong muốn sớm mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Praha.

Tổng thống Petr Pavel sẽ thúc đẩy các nước châu Âu còn lại sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, khẳng định ủng hộ EC xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; nhất trí Chính phủ hai nước sớm xây dựng chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập. Tổng thống Petr Pavel đánh giá rất cao cộng đồng 100.000 người gốc Việt cần cù, trình độ, giỏi tiếng Séc, là dân tộc thiểu số lớn thứ 3 ở Séc, đã đóng góp quan trọng cho đất nước Séc và cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền các cấp của Séc đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam và mong muốn Séc tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Séc cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Séc.

Đáp lại quan tâm của Tổng thống Petr Pavel mong muốn tìm hiểu chính sách về quyền con người của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quyền con người ở Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật, trong đó nêu rõ quyền tự do, quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho an sinh xã hội, đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, nhất là trong đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ.

Tổng thống Petr Pavel bày tỏ cảm ơn và tán thành những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua đó giúp Séc hiểu rõ hơn về chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các vấn đề nêu trên.

Về hợp tác đa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Petr Pavel nhất trí hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, hợp tác ASEAN – EU, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về xung đột Nga – Ukraine, Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp, xung đột cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; khẳng định là một đất nước chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, Việt Nam hết sức thấu hiểu và sẵn sàng tham gia các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột Nga – Ukraine với sự tham gia của các bên liên quan./.