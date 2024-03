Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Bà Toàn quyền đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, trước thềm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand. Toàn quyền Cindy Kiro bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam, dân tộc tự cường; đánh giá cao Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); khẳng định New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand; cảm ơn Bà Toàn quyền và nhân dân New Zealand về sự đón tiếp trọng thị, đậm đà bản sắc dân tộc dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển tới Bà Toàn quyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ song phương gần 50 năm qua phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, nhất là từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2020, đồng thời nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - New Zealand trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của các Hội Hữu nghị hai nước và xem xét sớm nối lại đường bay thẳng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 lĩnh vực hợp tác mà hai bên cần chú trọng, bao gồm tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai đầy đủ các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh thương mại – đầu tư; làm sâu sắc hợp tác giáo dục – đào tạo nhất là tăng học bổng; hợp tác xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; tăng cường giao lưu văn hóa; thúc đẩy hợp tác lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand quan tâm và tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại New Zealand, coi đây là cầu nối quan trọng thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa hai đất nước. Toàn quyền Cindy Kiro khẳng định luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm đối với cộng đồng người Việt, đánh giá cộng đồng đã chung tay góp sức xây dựng đất nước New Zealand, góp phần làm giàu thêm bản sắc dân tộc New Zealand.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.