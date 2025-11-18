Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Hoàng Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad AlSabah. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau cuộc gặp tại Glasgow, Scotland nhân dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) cách đây 4 năm. Hoàng Thái tử chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Kuwait ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Hoàng Thái tử nhấn mạnh Kuwait tự hào là nước đầu tiên ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hai bên đã đạt được nhiều thành quả trong hợp tác suốt nửa thế kỷ qua; nhấn mạnh cần có nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ như phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam tại Kuwait và Ngày Kuwait tại Việt Nam.

Hoàng Thái tử chia sẻ, nói đến Việt Nam là nói đến một đất nước đi đầu trong sản xuất lương thực, thực phẩm và đây chính là lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong an ninh lương thực. Hoàng Thái tử tin tưởng, với những trao đổi mang tính chiến lược của cuộc hội kiến giữa Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như kết quả tốt đẹp, hiệu quả của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước với những cơ chế hợp tác song phương sẵn có giữa hai bên, hai nước sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả với Kuwait, đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Kuwait dành cho Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong viện trợ ODA và 600.000 liều vaccine cho Việt Nam trong lúc khó khăn nhất của đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời tới thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái tử và các nhà lãnh đạo Kuwait.

Vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ kinh tế - thương mại với kim ngạch đạt hơn 7 tỷ USD và đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lao động và giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng đề nghị Kuwait ủng hộ việc sớm đàm phán FTA Việt Nam - GCC và khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam - Kuwait. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề xuất đàm phán Thỏa thuận khung dài hạn về các mặt hàng chiến lược để đảm bảo an ninh lương thực cho Kuwait và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có, trong đó bao gồm tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và sớm nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các quỹ đầu tư và doanh nghiệp Kuwait đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, một biểu tượng hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau trong mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực vùng Vịnh và Kuwait với ASEAN vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Kuwait sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.