Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN