Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Kuwait: Nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah AlAhmad Al Sabah. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Nhà nước Kuwait nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Kuwait, coi đây là sự kiện có dấu mốc lịch sử, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah bày tỏ tin tưởng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Kuwait, cảm ơn sự đón tiếp hết sức nồng ấm, trọng thị và chân thành của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Kuwait.

Chúc mừng Kuwait đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển và chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững và đang từng bước hiện thực hóa thành công Tầm nhìn 2035, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Kuwait, quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Đông thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976.