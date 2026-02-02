Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Xuân phải trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Dự lễ khai mạc có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội; mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, đón du khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia thường niên, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại - văn hóa.

Hội chợ có sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp với quy mô 3.000 gian hàng, diễn ra trong không gian hơn 100.000m2 trong nhà và hơn 45.000m2 ngoài trời. Hội chợ Mùa Xuân 2026 là hoạt động thương mại, dịch vụ quy mô lớn, nơi quy tụ bản sắc văn hóa Việt qua các ngày hội nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung nổi bật. Đó là các phân khu: Địa phương; “Du xuân quê hương – sản vật bốn phương; “Nông sản Việt – lan tỏa sắc xuân”; “Xuân Thịnh vượng”; Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ; không gian “Tết Sum vầy”; phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam”; phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết”. Tổng thể các phân khu tạo nên bức tranh hài hòa giữa kinh tế – văn hóa – tiêu dùng – trải nghiệm, nơi hàng Việt, người Việt và tinh thần Việt cùng hòa nhịp trong không khí Xuân mới, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có cùng nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong đó có “siêu hội chợ quốc gia đầu tiên” - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng đánh giá, mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng rất cao, nhưng với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Tập đoàn Vingroup, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc đúng hẹn. “Đây chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là Tập đoàn Vingroup, đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Nêu bật những giá trị đặc sắc riêng biệt của Hội chợ Mùa Xuân 2026, nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất để từng bước xây dựng và khẳng thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân hằng năm, Thủ tướng đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với Hội chợ.

Trong đó, kỳ vọng Hội chợ sẽ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, Thủ tướng cho rằng, thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ, Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.

Mong muốn Hội chợ là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt, quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt, Thủ tướng tin tưởng Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và “chắp cánh” thương hiệu Việt bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Hội chợ sẽ khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm.

Đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu của kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Các bên liên quan cần coi Hội chợ lần này là “bước đệm” chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một “chỉ dấu” uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị”. Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế; tích cực tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, âm nhạc đặc sắc, độc đáo, tạo không khí phấn khởi và phục vụ nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất, chu đáo nhất, tận tâm nhất, để mỗi người dân khi đến Hội chợ được trải nghiệm mua sắm và tận hưởng không khí Tết an lành, văn minh, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi của nhân dân.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tiên phong, "đầu tàu" dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia, toàn cầu, từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng.

Đối với các tổ chức, đối tác quốc tế, Thủ tướng mong muốn các bạn không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, đối tác tin cậy, nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả, và vượt trội hơn. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, lan tỏa khí thế của mùa xuân và khát vọng vươn mình của dân tộc từ chính Hội chợ, sản phẩm, hàng tiêu dùng và văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ sẽ tạo khí thế, thúc đẩy động lực, truyền cảm hứng, củng cố niềm tin, lan tỏa khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trải nghiệm "du xuân" xuyên Việt thông qua các gian hàng trưng bày tại 8 phân khu của Hội chợ - nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ./.