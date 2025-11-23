Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thủ tướng Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Gặp lại Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ủng hộ quan điểm, cách tiếp cận của Tổng Thư ký tại các thảo luận của G20 năm nay, nhất là cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh và thu hẹp khoảng cách phát triển; đánh giá cao nỗ lực của Tổng Thư ký trong việc bảo đảm G20 gắn với các mục tiêu của LHQ, hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tổng Thư ký Antonio Guterres một lần nữa cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai rất thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng, khẳng định việc Việt Nam trong 2 năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 là sự khẳng định mạnh mẽ và sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác đối với uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tổng Thư ký Antonio Guterres chia sẻ sâu sắc với Chính phủ và người dân Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ gây ra và cho biết các cơ quan liên quan của LHQ sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tổng Thư ký khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN phát * Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Australia đã hỗ trợ nhân đạo hơn 3 triệu AUD (hơn 1,93 triệu USD) để Việt Nam khắc phục hậu quả các đợt bão lũ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Australia, đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, định kỳ tổ chức các cơ chế đối thoại, tham vấn, góp phần không ngừng gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị.

Thủ tướng đồng thời đề nghị phía Australia tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước. Thủ tướng tái khẳng định mong muốn đẩy mạnh trụ cột hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo AI, công nghệ xanh cũng như các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định tình cảm đặc biệt với Việt Nam và bày tỏ chia sẻ trước những mất mát lớn của Việt Nam do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vừa qua; tin tưởng Việt Nam là một đất nước kiên cường, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ sớm vượt qua và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia cũng phải trải qua những thiên tai gây thiệt hại lớn như lốc xoáy,…Chính vì điều này, hai nước càng cần phải tăng cường hơn nữa hợp tác chống biến đổi khí hậu và mong Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay đóng góp cho các nỗ lực quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chia sẻ tầm nhìn của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Anthony Albanese mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; cam kết Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...

Bày tỏ ấn tượng về vị thế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026; ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027./.