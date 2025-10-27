Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng New Zealand và Tổng Giám đốc IMF

* Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đến Tổng thống Lee Jae Myung; bày tỏ vui mừng sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chân thành cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến công tác rất quan trọng đến Hàn Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC của Chủ tịch nước Lương Cường sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn Cấp cao APEC 2025 và Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đến Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời để có dịp tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam.



* Trong cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia; đồng thời nhất trí hạn chế áp dụng các rào cản kỹ thuật với hàng hóa của nhau.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Prabowo Subianto ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và nhất trí ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ thẻ vàng đối với việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và triển khai tốt Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá ký năm 2024, hướng tới cùng phát triển ngành thuỷ sản và kinh tế biển bền vững.