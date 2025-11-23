Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Singapore nhân Hội nghị G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam trước những tổn thất nặng nề của các đợt bão lũ, khẳng định cùng là quốc gia ven biển, Hà Lan chia sẻ sâu sắc những ảnh hưởng ngày càng phức tạp, nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, làm sâu sắc hơn nữa 2 khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chương trình, dự án hợp tác tại những vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Lan trong ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Nhà vua và Hoàng Hậu Hà Lan, mong sớm đón Nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam, đồng thời mời Thủ tướng Hà Lan sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường toàn diện quan hệ với Hà Lan - đối tác tin cậy, bạn bè tốt, đồng thời là đối tác thương mại, đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam; đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ ‘‘Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; cũng như tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Hà Lan khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hà Lan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh; khẳng định Hà Lan quan tâm hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam và đã cử đoàn Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan cùng Đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; đề nghị Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Hà Lan tham gia các dự án quan trọng tại Việt Nam.

Thủ tướng Hà Lan nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp bền vững.

Hai bên nhất trí nghiên cứu nội hàm hợp tác để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả và cam kết của các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả và tận dụng tốt cơ hội to lớn từ hiệp định EVFTA và làm sâu sắc hơn nữa 2 khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.