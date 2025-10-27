Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia và Phó Thủ tướng Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi đến các vị lãnh đạo Australia, đồng thời đánh giá cao những thành tựu trong quản trị, ổn định kinh tế, an sinh - xã hội và phát triển đất nước của Chính phủ Công đảng thời gian qua.

Hai Thủ tướng hài lòng điểm lại những bước phát triển tốt đẹp và hiệu quả trong quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh và tăng cường phối hợp để đóng góp tích cực và thực chất hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, định kỳ tổ chức các cơ chế đối thoại, tham vấn, góp phần không ngừng gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị; tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Đánh giá cao Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư của Australia vào Việt Nam đã có những tăng trưởng đáng ghi nhận, đặc biệt kể từ khi Australia lập Văn phòng xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Chia sẻ tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; cam kết Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tham vấn với ASEAN, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới; đồng thời tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ hợp tác tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.