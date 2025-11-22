Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương lãnh đạo Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN phát

* Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; chúc mừng Hàn Quốc đã chủ trì rất thành công Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2025. Thủ tướng Chính phủ chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Lee Jae Myung.

Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ cảm ơn Ngài Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã thu xếp chu đáo và tổ chức rất thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc (tháng 8/2025) và Chủ tịch nước Lương Cường dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc; đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đến Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22/11.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; việc triển khai các thỏa thuận cấp cao vừa qua được triển khai tích cực và hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua và chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường dự Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 10/2025, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; hiện thực hóa tầm nhìn đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương.

Đặc biệt, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác về lao động để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác hai nước trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó Hàn Quốc ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam mời Tổng thống Lee Jae Myung sớm sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Tại cuộc Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác để đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; nhất trí tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác quốc phòng và an ninh; mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, nghiên cứu ký kết thoả thuận thương mại song phương; đề nghị Chính phủ khuyến khích các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư chất lượng cao vào các dự án lớn tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, logistics; thành lập các nhóm nghiên cứu chung trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà Ấn Độ có thế mạnh.

Chia sẻ với những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ủng hộ hai nước thúc đẩy chuyến thăm cấp cao, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh: Dương Giang - TTXVN * Gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua và mong muốn hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tích cực triển khai Tuyên bố chung hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 4/2025).

Thủ tướng đề nghị hai nước cùng triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), viết tắt là EVFTA, nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt mức 8 tỷ USD, và sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng đồng thời đề nghị hai bên xem xét ký kết Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ cho công dân hai nước, và đề nghị Tây Ban Nha tiếp tục hỗ trợ, vận động các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đối với thuỷ sản Việt Nam.

Bày tỏ chia sẻ những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025, cho rằng hai bên cần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để tăng cường gắn bó lợi ích trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động như hiện nay.

Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị hai nước thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao, góp phần tăng cường tình cảm hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và giữa EU với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.