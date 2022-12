Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nhân chứng lịch sử Công an nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhân chứng lịch sử Công an nhân dân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tham dự cuộc gặp mặt còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; lãnh đạo các bộ, ngành cùng 100 nhân chứng lịch sử Công an nhân dân tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các nhân chứng lịch sử, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tri Phương, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ôn lại những ngày tháng hào hùng tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng, Nhà nước đã dành tất cả những phần thưởng cao quý nhất tặng lực lượng Công an nhân dân.

“Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của cách mạng và sự phát triển của đất nước, cuộc sống bình yên của Nhân dân. Thực tiễn lịch sử của cuộc kháng chiến cứu nước đã ghi nhận những công lao, đóng góp, sự hi sinh của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ tham gia chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Điểm lại những ngày tháng lịch sử hào hùng, Thủ tướng nêu rõ, bằng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, với tinh thần chủ động, sáng tạo và các đấu pháp phù hợp, trong hơn 10 năm (1961 - 1972), nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, ta đã kịp thời vô hiệu hóa, bắt giữ hàng trăm toán gián điệp biệt kích với hàng trăm đối tượng.

Với tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hi sinh, vượt qua gian khổ; bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự mưu trí, lực lượng Công an nhân dân đã chiến thắng trong cuộc đối đầu đầy cam go này, góp phần làm phá sản chiến tranh gián điệp biệt kích của địch. Trong đó, nổi bật là việc lực lượng Công an nhân dân đã sử dụng địch và vũ khí của địch để đánh lại địch, tiến hành nhiều chuyên án, vụ án trong thời gian dài và giành thắng lợi toàn diện. Thắng lợi trong đấu tranh chống gián điệp biệt kích, chống chiến tranh phá hoại, cùng với thắng lợi trên các mặt trận khác đã buộc Mỹ phải đàm phán, ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích và chống chiến tranh phá hoại của địch, nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, chấp nhận hi sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thế hệ sau tự hào về những cống hiến, đóng góp của các đồng chí. Những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích và chiến tranh phá hoại thời kỳ chống đế quốc Mỹ, cứu nước, mà chính các đồng chí là những nhân chứng sống, người trong cuộc vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân và hình thành nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay, giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ trong Công an nhân dân.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, đã tiếp tục có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đã thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện công tác tham mưu, công tác chiến đấu và công tác quản lý nhà nước; đã tích cực nắm tình hình đối tác, đối tượng, không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác ngoại giao công an; tham gia tích cực công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng văn hóa Công an nhân dân và hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân với truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng, còn mình", “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”... Đảng, Nhà nước hết sức trận trọng, ghi nhận, đánh giá cao và tự hào trước những thành tựu to lớn của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Thủ tướng khẳng định, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân là rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Các đồng chí có mặt hôm nay tại đây không chỉ là nhân chứng lịch sử trong đấu tranh chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là nhân chứng lịch sử anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi tin tưởng, bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí tiếp tục đóng góp và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân luôn trân trọng những đóng góp của các đồng chí”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh./.