Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nghệ sĩ, nhà báo, vận động viên tiêu biểu nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng năm mới và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí phấn khởi của ngày đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên bày tỏ tin tưởng và quyết tâm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, điều tiết sự phát triển bền vững xã hội; đồng thời lan tỏa giá trị Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm đổi mới tư duy, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của báo chí, nỗ lực giữ vai trò là kênh thông tin chính thống, góp phần củng cố niềm tin xã hội, lan tỏa giá trị tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết tâm giữ vững truyền thống vẻ vang, vượt mọi khó khăn, nỗ lực, tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực và vươn tầm quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các đại biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Vui mừng gặp, chúc Tết các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, sau khi cả nước vừa đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ trân trọng những ý kiến đóng góp, suy nghĩ của các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, báo chí - những người đang nỗ lực ngày đêm tâm huyết cống hiến, đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thủ tướng khẳng định, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cao, các nhà văn hóa, nghệ sĩ, báo chí đã bền bỉ sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động đời sống đất nước, góp phần bồi đắp hệ giá trị văn hóa và củng cố niềm tin xã hội.

Điểm lại những kết quả tích tực, toàn diện, quan trọng của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có sự đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ nêu 5 điểm sáng của ngành ngành. Theo đó, các hoạt động văn hóa, lễ hội được quản lý và tổ chức đúng quy định, thể hiện nét văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng mạnh về người dân; hoạt động thông tin truyền thông phát huy hiệu quả, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo ổn định xã hội; hoạt động thể dục, thể thao diễn ra toàn diện, hiệu quả đáp ứng yêu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của nhân dân; nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức rộng khắp trên cả nước, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên toàn thế giới; hoạt động du lịch đã phục hồi, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; cùng các Bộ, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với tinh thần triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, không làm chậm tiến độ công việc, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; quan tâm, chăm lo, xây dựng cơ chế chính sách; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, trong đó phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Thủ tướng cho rằng, cần có hạ tầng, thiết chế văn hóa, công cụ đo lường, đánh giá; tạo sân chơi bình đẳng, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính dẫn dắt, mở đường để tạo sức lan toả, thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển ngành văn hóa, giải trí; hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tạo đột phá trong thể thao Việt Nam, chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ y học thể thao và cơ sở vật chất trong huấn luyện, thi đấu; đồng thời phát động phong trào mỗi người dân một môn thể thao, lấy sức khỏe của nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia.

Cho rằng cần tái cấu trúc, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, Thủ tướng nhấn mạnh phải đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Để phát huy vai trò xung kích của Báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần chủ động định hướng dư luận, xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa đặc sắc, có tầm ảnh hưởng ở khu vực với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước năm 2026; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả”; triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả theo hiệu quả công việc (KPI), bảo đảm hiệu quả, thực chất, công khai, minh bạch, cụ thể.

Nhấn mạnh 4 định hướng “Văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng – Thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc – Du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị – Thông tin truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Thủ tướng mong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, luôn đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; trong đó công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và du lịch sẽ bứt phá trở thành động lực tăng trưởng mới và thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn bền vững, mạnh mẽ của đất nước./.